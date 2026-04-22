EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $78,178 ▲ +1.91% ETH $2,390 ▲ +2.57% XRP $1.4507 ▲ +0.5% SOL $88.3500 ▲ +2.63%
​Haziri akuzon Kurtin për dështimin e zgjedhjes së presidentit Kupa e Shqipërisë për vajza/ Finalja Apolonia–Teuta luhet më 12 maj, në "Shtëpinë e Futbollit" Kupa e Gjermanisë/ Bayern-i sfidon Leverkusen në transfertë për finalen që mungon prej 2020-ës Emërohet drejtori i ri i Burgut të Durrësit PAMJE/ Policia aksion kundër lojërave të fatit në Tiranë, 5 të arrestuar dhe 2 në kërkim
Kronika

Policia e Shtetit ka zbuluar 4 raste të përshtatjes së ambienteve për zhvillimin e kundërligjshëm të lojërave të fatit në Tiranë, me makina elektronike dhe tavolina pokeri. Operacioni u zhvillua në bazë të informacioneve të siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ku bëhet me dije se të dhënat i kanë shkuar Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita në email-n e tij zyrtar.

Gjatë operacionit të koduar “Fati i Lojërave”, u arrestuan 5 shtetas dhe u shpallën në kërkim 2 të tjerë, të dyshuar si pronarë, administratorë ose punonjës të këtyre ambienteve. Në kuadër të hetimeve dhe kontrolleve të ushtruara, u sekuestruan 16 kompjutera të përdorur për lojëra fati, tavolina pokeri si dhe sende të tjera që shërbenin për këtë veprimtari të paligjshme.

Në njoftimin e saj policia bën të ditur se u arrestua shtetasi Xh. K., 34 vjeç, në lokalin e të cilit u gjetën 5 njësi kompjuterike për lojëra fati. Gjithashtu u arrestuan shtetasit K. Ç., 47 vjeç dhe R. M., 42 vjeç, pasi në një lokal në pronësi të 47-vjeçarit, ku ishte i punësuar 42-vjeçari, u konstatuan 4 njësi kompjuterike të përdorura për këtë veprimtari.

Po ashtu, u arrestua shtetasi E. N., 49 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim L. B., 32 vjeç, pasi në një ambient të administruar prej tij u gjetën 7 njësi kompjuterike për lojëra fati. Në një tjetër rast, u arrestua shtetasi K. V., 22 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim F. V., 60 vjeç, pasi në ambientin në pronësi të këtij të fundit u gjetën tavolina pokeri dhe pajisje të tjera për organizimin e lojërave të fatit. 22-vjeçari u kap në flagrancë duke tentuar të prishë provat materiale.

Kontrollet kundër kësaj veprimtarie të paligjshme vijojnë në subjekte dhe ambiente të ndryshme, ndërsa materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

