Panairi i Paloma Elsesser: Një Përvojë e Luksit për Të Gjitha Femrat me Majë të Plotë
Shpesh, panairet e dollapëve në New York City nuk më tërheqin shumë. Nuk është se nuk dua të gjej oferta ose copëza të dizajnerëve të dashur që kanë qenë më parë në përdorim, por atmosfera e këtyre ngjarjeve shpesh mund të jetë e vështirë për t’u përballuar. Radhët që shtrihen për shumë blloqe dhe garimi për kutitë me mostra — që shpesh janë të pajisura vetëm me madhësi të vogla — nuk është mënyra ime e zakonshme të kaloj fundjavën.
Sidoqoftë, kur supermodelja Paloma Elsesser shpalli se do të organizojë një pahirim dollapësh me titullin “For the Girls” bashkë me miqtë e saj në industrinë e modës, përfshirë Lynette Nylander nga Harper’s Bazaar, stilisten Gabriella Karefa-Johnson, Steff Yotka nga Ssense, dhe Ariella Starkman nga HommeGirls, reagimet publike ishin të menjëhershme dhe pozitive. Redaktorët dhe fansat e modës shprehën gëzimin e tyre ndaj një hendeku të tillë të trajtuar me kujdes për trupat me madhësi mesatare deri në plus-size.
Ngjarja ishte e rëndësishme, pasi shumica e grave në SHBA janë me madhësi midis 16 dhe 18, por shpesh brendet dhe dyqanet injorojnë këtë realitet. Madhësitë më të mëdha janë më pak të disponueshme në faqet e internetit dhe shpesh blerja në dyqane luksoze nuk është më e mirë. Femrat me figura të plota që duan modë janë mësuar me zgjedhje të kufizuara. “For the Girls” ishte një përvojë e kundërt, ku të gjitha gratë në radhë jashtë butikut Plus Plus në SoHo e dinin se do të gjenin diçka të përshtatshme për trupin e tyre.
Paloma Elsesser dhe grupi i saj përgatitën çdo element me kujdes: veshjet ishin të organizuara sipas stilit dhe dizajnerëve, ndërsa aksesorët si flats Chanel, çanta mini Telfar, clutch-e Balenciaga dhe syze dielli ishin të vendosura me kujdes pranë pijeve falas si Toms Juice dhe ujë Liquid Death.
Unë u largova me një fund me flluska me model dhe një top pa mëngë nga koleksioni Uniqlo × Marni i vitit 2022, si dhe një kapelë vintage Yankees me ngjyrë rozë. Miqtë që takova morën sende të tjera si funde miniskirt Chopova Lowena, trenkje Simone Rocha dhe bashkëpunime të limituara Theophilio. Për ata që prisnin në diell gjatë ditës, ishte ofruar pica nga Williamsburg dhe akullore, një shenjë e vlerësimit ndaj klientelës që duroi nxehtësinë për të marr pjesë në panair.
Gjithashtu, të ardhurat nga shitjet u dhuruan për bamirësi të ndryshme sipas zgjedhjes së secilit shitës. Kjo ngjarje tregoi se blerësit plus-size janë të gatshëm të investojnë në çmime të mira, por më parë duhet të pranohet ekzistenca e tyre. Për një të dielë, modë nuk ishte vetëm ekzekutimi i luksit të kufizuar, por një përvojë gjithëpërfshirëse dhe mbështetëse. Ky panair ishte luks për të gjitha dhe dëshmi se industria mund të bëhet më përfshirëse nëse dëshiron.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.