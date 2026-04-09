Tiranë 19°C · Kthjellët 09 April 2026
S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 99.43 ▲5.32%
ARI 4,765 ▼0.26%
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
BTC $71,193 ▼ -0.65% ETH $2,185 ▼ -2.85% XRP $1.3326 ▼ -3.64% SOL $82.3000 ▼ -2.89%
09 Apr 2026
Kjo krizë nafte, më keqe se ajo e 1973, 1979 dhe 2022 të marra së bashku CNN: Rutte: Trump qartësisht “i zhgënjyer” me anëtarët e NATO-s Spanja i kërkon BE-së të pezullojë traktatin e bashkëpunimit të vitit 1995 me Izraelin pas sulmeve në Liban Ekuipazhi i Artemis II përgatitet për uljen në Paqësor Guterres dënon sulmet izraelite në shkallë të gjerë në Liban
Kronika

Paraburgimet/ Kolegjet e Bashkuara mblidhen për rishikimin e praktikës “arrest me burg”

· 1 min lexim

Gjykata e lartë rishikon sot praktikën gjyqësore për aplikimin e masës së sigurisë arrest me burg. Kolegjet e Bashkuara janë mbledhur sot prej 9:30 me iniciativë të kryetarit Sokol Sadushi për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesshëm të praktikës së njësuar të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal.

Sipas njoftimit publik, qëllimi është të sigurohet një praktikë gjyqësore më e njëtrajtshme dhe në përputhje me standardet kushtetuese, ligjore dhe ato të Konventës Evropiane për kufizimin e lirisë personale.

Nga ana tjetër kjo iniciativë shënon ushtrimin për herë të parë, të kompetencës së Kryetarit të Gjykatës së Lartë, sipas nenit 438 të Kodit të Procedurës Penale për ndryshimin e pjesshëm të një praktike të njësuar.

