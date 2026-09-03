Parashikim për top 10 sulmet më të forta në ligë për 2026: Rams, Bills dhe Bears në krye
Sulmet e forta shpesh bëjnë diferencën në janar, dhe ekipet që shënojnë më shumë pikë për ndeshje kanë pasur sukses të konsiderueshëm në playoff-et e fundit. Konsistenca në ofensivë, shëndeti i liderëve dhe linja e sulmit vendosin se cilët ekipet do të jenë konkurrentë realë gjatë sezonit.
Siç raporton nfl, sezonin e kaluar shtatë nga dhjetë ekipet me mesataren më të lartë të pikëve të shënuara nga sulmi arritën të hynin në playoff; Los Angeles Rams kryesuan listën me 29.6 pikë për ndeshje, pasuar nga Detroit, Buffalo, Indianapolis, Dallas dhe New England (të dy me 26.6), Jacksonville, Seattle, San Francisco dhe Chicago.
10. Baltimore Ravens – Ka shqetësime për pozicionet e pranvera pranë wide receiver-ëve dhe për linjën e sulmit që duhet të mbrojë një dy herë MVP që po i afrohet të tridhjetave. Megjithatë, skuadra më parë ka treguar se mund të renditet lart në OPPG dhe një rikthim i mirë do ta çonte sërish në top 10.
9. San Francisco 49ers – Pavarësisht problemeve të lëndimeve dhe mungesave, ata treguan forcë sezonin e kaluar. Shtimi i Mike Evans dhe rikthimi i mundshëm i George Kittle, bashkë me Christian McCaffrey dhe Trent Williams të shëndetshëm, mund ta rikthejnë skuadrën në nivele të larta ofensive.
8. Denver Broncos – Me Bo Nix në krye dhe shëndetin e tij si çelës, plus ardhjen e Jaylen Waddle që shton dimensionin e pranisë së pasimit, Broncos duket në pozitë për të kaluar nga vendet e fundit të top 10 në një sulm më të plotë.
7. New England Patriots – Me Drake Maye si quarterback dhe A.J. Brown si objektiv kryesor, potenciali ofenziv është i madh; sfida kryesore mbetet linja e sulmit dhe qëndrueshmëria e saj për të përballuar përballjet më të rënda mbrojtëse.
6. Cincinnati Bengals – Me Joe Burrow në formë dhe kombinimin e Ja’Marr Chase e Tee Higgins, bashkë me një lojë tokësore të qëndrueshme, Bengals kanë bazën për të qenë prapë në top 10 nëse linja qendrore performon pranë mesatares së ligës.
5. Dallas Cowboys – Konsistente mes skuadrave më të mira ofensive, me Dak Prescott, kombinimin e jashtëzakonshëm të CeeDee Lamb dhe George Pickens dhe një bejsik të fortë në ristaf, megjithëse sfidë mbetet mbrojtja e fundit dhe pozicioni i offensive tackle pas ndryshimeve.
4. Detroit Lions – Nëse linja e re e sulmit funksionon dhe mbron Jared Goff si duhet, skuadra me armë të klasit A në pozicionet e pasimit dhe të vrapimit mund të rivalizojë për vendin e parë në OPPG.
3. Chicago Bears – Investimi në zhvillimin e brendshëm me Caleb Williams në vitin e tretë të tij, linjën e sulmit dhe shtesat në pozicionet e tjera të ofensivës i japin Bears potencial për një hap cilësor përpara.
2. Buffalo Bills – Me Josh Allen të shëndetshëm, një linjë ofensive të qëndrueshme dhe shtimin e DJ Moore, Buffalo mbetet një nga skuadrat më të rrezikshme ofensive; kombinimi me James Cook në lojën tokësore i jep ekuilibër të fortë.
1. Los Angeles Rams – Duke ruajtur shumicën e elementeve që i ngritën në krye sezonin e kaluar, përfshirë performancën e Matthew Stafford dhe unitetin e sulmit që shënoi mesataren më të lartë në ligë, Rams mbeten parashikimi im si sulmi më i mirë për 2026.
Në përgjithësi, renditja reflekton kombinimin e talentit të përparshëm, shëndetit të lojtarëve kyç dhe thellësisë së stolit; Sipas nfl, këto faktorë do të përcaktojnë cilët ekipe do të zotërojnë sulmet më të efikase gjatë sezonit 2026.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.