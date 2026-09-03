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03 Sep 2026
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NFL

Max Brosmer rikthehet në skuadrën e stërvitjes së Vikings; Buccaneers firmosin cornerback nga Chiefs

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Para fillimit të sezonit, ekipet e NFL po bëjnë ndryshime të mëdha në përbërje: quarterbacki Max Brosmer u rikthye në skuadrën e stërvitjes së Minnesota Vikings, ndërsa Tampa Bay Buccaneers siguruan cornerbackun Kevin Knowles përmes waivers nga Kansas City Chiefs. Në të njëjtën kohë pati lëvizje të tjera të rëndësishme, si vendime për emërimet e nisjes dhe raportime për gjendjen e disa lojtarëve përpara Javës 1.

Siç raporton nfl, Minnesota bëri disa lëvizje në vijën e prapme të skuadrës: ndërsa QB Max Brosmer u shtua në skuadrën e stërvitjes, ekipi gjithashtu përforcoi listën me RB DeeJay Dallas, WR Dillon Bell dhe LB Kyle Van Noy. Qendër në stërvitje u emërua edhe Geno VanDeMark tek New York Giants dhe disa klube të tjera dhanë dhe morën lojtarë për skuadrat e stërvitjes ose i liruan nga lista.

Në pjesën e gjendjeve shëndetësore, klubi i Las Vegas njoftoi se defensive end Keyron Crawford do të humbasë sezonin për shkak të dëmtimit në achilles, ndërsa RB Ashton Jeanty po rikuperohet dhe pritet të jetë në dispozicion për Javën 1. Te 49ers, George Kittle po e kalon fazën e rikuperimit dhe pritet të jetë në përbërje, ndërsa Nick Bosa u rikthye në stërvitje. Te Tampa Bay, Emeka Egbuka dhe Jalen McMillan po shënojnë përmirësime drejt detyrimit të Javës 1.

Këto dhe lëvizje të tjera në listat e ekipeve u përmbledhën dhe publikuan nga nfl.

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