Pas mbylljes së votimeve vjen reagimi parë nga kreu i Opozitës hungareze Peter Magyar
Pas mbylljes së procesit të votimit në zgjedhjet parlamentare, ku pjesëmarrja arriti shifrën rekord 77.8%, lideri i opozitës hungareze, Péter Magyar, shprehet hapur:
“Regjimi po jeton orët e tij të fundit, jemi në prag të një ndryshimi sistemi. Le ta kalojmë së bashku! Të qëndrojmë të gjithë të qetë dhe me humor të mirë: koha është në anën tonë! Zoti e bekoftë Hungarinë!”
