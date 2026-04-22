S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 88.73 ▼1.05%
ARI 4,783 ▲1.35%
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 88.73 ▼1.05 % ARI 4,783 ▲1.35 % S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 88.73 ▼1.05 % ARI 4,783 ▲1.35 %
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
VLEN: Grubi e mban peng Ahmetin
Premier League

Pas suksesit me Luis Diaz, Olise dhe Kane, Bayern tenton yllin e radhës nga PL. Anglezët duan 90 milionë euro

Në vitet e fundit, Bayern Munich ka bërë disa goditje nga Premier League, si transferimi i Harry Kane, Michael Olise dhe Luis Diaz, të tre sot udhëheqin sulmin e bavarezëve dhe janë një ndër triot më të forta në botë.

“Goal.com” zbulon se synimi i radhë si bavarezëve po nga Premier League, do të jetë transferimi i Anthony Gordon, i cili ka pasur një sezon fantastik me Newcastle, ku ka shënuar 17 gola në të gjitha garat.

Megjithatë, transferimi i tij nuk do të jetë aspak i lehtë. Së pari, në garë për 25-vjeçarin janë shumë klube të mëdha brenda Premier League si Chelsea, Man. United, e Arsenal. Së dyti, Newcastle është një klub shumë i vështirë në negociata.

“The Sun” zbulon se duke parë interesin e madh për Gordon, “Qymyrxhinjtë” kanë vendosur shifrën 90 milionë euro për të lënë të lirë lojtarin. Ndërsa te Bayern janë të gatshëm të ofrojnë 65-70 milionë euro.

