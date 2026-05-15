Pas sulmit fizik në Skenderaj, lirohet nga Spitali i Mitrovicës Hysni Mehani
Pas trajtimit mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm të Mitrovicës, kryetari i degës së LVV-së, Hysni Mehani është liruar në shtëpi.
Lajmin për Telegrafin është konfirmuar nga zyra për media e Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës.
“Spitali i Mitrovicës ju konfirmon se pas monitorimit është liruar në shtëpi”, thuhet shkurt në përgjigjen e tyre.
Ndryshe, të enjten në një kafiteri në qendër të Skenderajt ka ndodhur një sulm fizik ku si pasoj kryetari i degës së LVV-së, Hysni Mehani ka marrë lëndime fizike.
Në lidhje me këtë rast dy persona janë ndaluar për 48 orë nën dyshimet për sulmin fizik ndaj kryetari të Degës së Lëvizjes Vetëvendosje në Skenderaj, Hysni Mehani.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, të dyshuari me inicialet E.L dhe B.N janë ndaluar për 48 orë, nën dyshimet për kryerjen e veprës penale “Lëndimi i lehtë trupor”.
“Janë intervistuar në cilësinë e viktimave H.M., dhe B.Z., pesë (5) dëshmitarë si dhe dy (2) të dyshuar me iniciale E.L., dhe B.N., të cilët me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për dyzetë e tetë (48) orë, me dyshimin për kryerjen e veprës penale “Lëndimi i lehtë trupor”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.
Ndërkaq sa i përket Sami Lushtakut, Prokuroria ka thënë se i njëjti akoma nuk është përgjigjur ftesës për intervistim.
Përpos Lushtakut, në Prokurori nuk është paraqitur as një i dyshuar tjetër me incialet K.H, ka njoftuar Prokuroria. /Telegrafi/
