🌤️
Tiranë 5°C · Kryesisht kthjellët 11 March 2026
S&P 500 6,781 ▼0.21%
DOW 47,707 ▼0.07%
NASDAQ 22,697 ▲0.01%
NAFTA 83.47 ▲0.02%
ARI 5,215 ▼0.51%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1626 EUR/GBP 0.8654 EUR/CHF 0.9038 EUR/ALL 96.1225 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4473 EUR/TRY 51.2317 EUR/JPY 183.57 EUR/CAD 1.5780 EUR/USD 1.1626 EUR/GBP 0.8654 EUR/CHF 0.9038 EUR/ALL 96.1225 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4473 EUR/TRY 51.2317 EUR/JPY 183.57 EUR/CAD 1.5780
₿ CRYPTO
BTC $69,558 ▲ +0.05% ETH $2,020 ▼ -0.21% XRP $1.3797 ▲ +0.2% SOL $85.6600 ▼ -0.01%
S&P 500 6,781 ▼0.21 % DOW 47,707 ▼0.07 % NASDAQ 22,697 ▲0.01 % NAFTA 83.47 ▲0.02 % ARI 5,215 ▼0.51 % S&P 500 6,781 ▼0.21 % DOW 47,707 ▼0.07 % NASDAQ 22,697 ▲0.01 % NAFTA 83.47 ▲0.02 % ARI 5,215 ▼0.51 %
EUR/USD 1.1626 EUR/GBP 0.8654 EUR/CHF 0.9038 EUR/ALL 96.1225 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4473 EUR/TRY 51.2317 EUR/JPY 183.57 EUR/CAD 1.5780 EUR/USD 1.1626 EUR/GBP 0.8654 EUR/CHF 0.9038 EUR/ALL 96.1225 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4473 EUR/TRY 51.2317 EUR/JPY 183.57 EUR/CAD 1.5780
11 Mar 2026
Breaking
Autoritetet kanadeze hetojnë të shtënat pranë konsullatës amerikane në Toronto “Asnjë plan për fundin”: Pse demokratët amerikanë thonë se dëgjimi për luftën me Iranin i ka shqetësuar Zbulohet identiteti vizual i Lojërave Mesdhetare Taranto 2026 Zbulohet evazion fiskal prej 6.7 milionë eurosh në një kompani ndërtimi në Vlorë Ekspozita “Le të fillojë gjuetia!” në Galerinë FAB
Menu
Breaking
Autoritetet kanadeze hetojnë të shtënat pranë konsullatës amerikane në Toronto “Asnjë plan për fundin”: Pse demokratët amerikanë thonë se dëgjimi për luftën me Iranin i ka shqetësuar Zbulohet identiteti vizual i Lojërave Mesdhetare Taranto 2026 Zbulohet evazion fiskal prej 6.7 milionë eurosh në një kompani ndërtimi në Vlorë Ekspozita “Le të fillojë gjuetia!” në Galerinë FAB
Politika

PD dërgon në Kushtetuese mosmiratimin e komisionit hetimor për fondet IPARD

· 2 min lexim

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, dërgoi sot në Gjykatën Kushtetuese mosmiratimin e Komisionit Hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë dhe administrimin e fondeve të programit IPARD II në bujqësi.

Sipas PD-së “rrëzimi me votë politike të mazhorancës i një të drejte kushtetuese të opozitës, e bën rolin e deputetëve të saj në Kuvend, jo thjesht të papërfillshëm, por mbi të gjitha fasadë e një normaliteti të rremë që vret çdo ditë rregullat dhe standardet minimale të parlamentarizmit demokratik”.

PD nënvizon se kjo ka vënë seriozisht në pikëpyetje nevojën e prezencës së opozitës në Kuvend, por nga ana tjetër dëmton interesin publik për shkak se deputetët nuk ushtrojnë dot përgjegjësitë dhe funksionet e tyre”.

PD thekson më tej se “nëse opozita nuk diskuton dot në Kuvend çështje që kanë interes për qytetarët, nëse nuk ushtron dot kontroll ndaj qeverisjes, nëse nuk shtyn dot përpara miratimin e ligjeve/amendamenteve në interes të qytetarëve, nëse nuk përfillet në të drejtat e saj që ia njeh Kushtetuta e Shqipërisë, atëherë roli i saj në Kuvend është thjeshtë formal duke mos përmbushur përgjegjësitë e veta në një shoqëri demokratike dhe duke dëmtuar kështu sistemin e kontrollit dhe balancës mes pushteteve, si garanci për funksionimin demokratik të shtetit shqiptar”.

Në tetor të vitit të kaluar, PD kërkoi ngritjen e një komisioni hetimor për kontrollin e ligjshmërisë në administrimin e fondeve të programit IPARD ll në bujqësi, por kërkesa nuk arriti dakordësi në Konferencën e Kryetarëve, e për pasojë rrëzua.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu