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Receta gatimi

Panna cotta klasike italiane — ëmbëlsirë e butë me salcë frutash

Ëmbëlsira italiane më elegante e verës: krem i butë vaniljeje me salcë frutash të kuqe, gati në pak minuta dhe pa pjekje.

· 2 min lexim

Panna cotta është ëmbëlsira klasike italiane me origjinë nga rajoni i Piemontes — emri i saj do të thotë “krem i zier”. Kjo ëmbëlsirë e butë dhe kremoze përgatitet me pak përbërës, nuk kërkon pjekje dhe shërbehet e ftohtë me salcë frutash.

Përbërësit (për 6 persona)

  • 600 ml krem i trashë (smetanë për ëmbëlsira)
  • 200 ml qumësht
  • 80 g sheqer
  • 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (ose 1 shkop vanilje)
  • 2 lugë çaji xhelatinë pluhur (ose 4 fletë xhelatine)
  • 3 lugë gjelle ujë të ftohtë

Për salcën e frutave

  • 300 g fruta të kuqe (luleshtrydhe, mjedra, boronica)
  • 3 lugë gjelle sheqer
  • 1 lugë gjelle lëng limoni

Hapat e përgatitjes

  1. Shkri xhelatinën në ujin e ftohtë dhe lëre të pushojë 5 minuta që të fryhet.
  2. Në një tenxhere, bashko kremin, qumështin, sheqerin dhe vaniljen. Ngrohe në zjarr të ulët duke e përzier deri sa sheqeri të tretet — mos e ziejë.
  3. Hiqe tenxheren nga zjarri, shto xhelatinën e fryrë dhe përzie mirë derisa të tretet plotësisht.
  4. Hidhe përzierjen në 6 forma ose gota të vogla. Lëre të ftohet në temperaturë ambienti, pastaj vendos në frigorifer për të paktën 4 orë (më mirë gjithë natën).
  5. Për salcën: vendos frutat, sheqerin dhe lëngun e limonit në një tenxhere të vogël. Ziej në zjarr mesatar 8-10 minuta derisa të bëhet salcë e trashë. Lëre të ftohet.
  6. Para se ta shërbesh, përmbys format në pjata (nëse përdor gota, shërbeje direkt në to) dhe hidh sipër salcën e frutave.

Koha e përgatitjes: 20 minuta + 4 orë në frigorifer | Porcione: 6 | Vështirësia: e lehtë

Këshillë: Për një shije më të pasur, zëvendëso gjysmën e qumështit me qumësht kokosi. Panna cotta mund të përgatitet një ditë më parë dhe mbahet në frigorifer deri në 3 ditë.

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