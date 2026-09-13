Panna cotta klasike italiane — ëmbëlsirë e butë me salcë frutash
Ëmbëlsira italiane më elegante e verës: krem i butë vaniljeje me salcë frutash të kuqe, gati në pak minuta dhe pa pjekje.
Panna cotta është ëmbëlsira klasike italiane me origjinë nga rajoni i Piemontes — emri i saj do të thotë “krem i zier”. Kjo ëmbëlsirë e butë dhe kremoze përgatitet me pak përbërës, nuk kërkon pjekje dhe shërbehet e ftohtë me salcë frutash.
Përbërësit (për 6 persona)
- 600 ml krem i trashë (smetanë për ëmbëlsira)
- 200 ml qumësht
- 80 g sheqer
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje (ose 1 shkop vanilje)
- 2 lugë çaji xhelatinë pluhur (ose 4 fletë xhelatine)
- 3 lugë gjelle ujë të ftohtë
Për salcën e frutave
- 300 g fruta të kuqe (luleshtrydhe, mjedra, boronica)
- 3 lugë gjelle sheqer
- 1 lugë gjelle lëng limoni
Hapat e përgatitjes
- Shkri xhelatinën në ujin e ftohtë dhe lëre të pushojë 5 minuta që të fryhet.
- Në një tenxhere, bashko kremin, qumështin, sheqerin dhe vaniljen. Ngrohe në zjarr të ulët duke e përzier deri sa sheqeri të tretet — mos e ziejë.
- Hiqe tenxheren nga zjarri, shto xhelatinën e fryrë dhe përzie mirë derisa të tretet plotësisht.
- Hidhe përzierjen në 6 forma ose gota të vogla. Lëre të ftohet në temperaturë ambienti, pastaj vendos në frigorifer për të paktën 4 orë (më mirë gjithë natën).
- Për salcën: vendos frutat, sheqerin dhe lëngun e limonit në një tenxhere të vogël. Ziej në zjarr mesatar 8-10 minuta derisa të bëhet salcë e trashë. Lëre të ftohet.
- Para se ta shërbesh, përmbys format në pjata (nëse përdor gota, shërbeje direkt në to) dhe hidh sipër salcën e frutave.
Koha e përgatitjes: 20 minuta + 4 orë në frigorifer | Porcione: 6 | Vështirësia: e lehtë
Këshillë: Për një shije më të pasur, zëvendëso gjysmën e qumështit me qumësht kokosi. Panna cotta mund të përgatitet një ditë më parë dhe mbahet në frigorifer deri në 3 ditë.
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