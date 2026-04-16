S&P 500 7,023 ▲0.8%
DOW 48,464 ▼0.15%
NASDAQ 24,016 ▲1.59%
NAFTA 91.05 ▼0.26%
ARI 4,822 ▼0.03%
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
BTC $74,992 ▲ +1.33% ETH $2,368 ▲ +2.21% XRP $1.3952 ▲ +2.58% SOL $85.0700 ▲ +1.95%
S&P 500 7,023 ▲0.8 % DOW 48,464 ▼0.15 % NASDAQ 24,016 ▲1.59 % NAFTA 91.05 ▼0.26 % ARI 4,822 ▼0.03 % S&P 500 7,023 ▲0.8 % DOW 48,464 ▼0.15 % NASDAQ 24,016 ▲1.59 % NAFTA 91.05 ▼0.26 % ARI 4,822 ▼0.03 %
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
16 Apr 2026
Breaking
Dosja “Partizani”/ Rama thirret nga GJKKO si dëshmitar te gjyqi i Berishës BBC: Lindja e Mesme mes negociatave dhe përshkallëzimit ushtarak Shtëpia e Bardhë: Xi siguroi presidentin Trump se nuk do t’i dërgonte armë Iranit SHBA pritet të dislokojë mijëra trupa shtesë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion ndaj Iranit Të paktën 2 167 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ne Liban
Bota

Pekini mbështet “dinamikën”e negociatave të paqes në Lindjen e Mesme

· 2 min lexim

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi deklaroi sot se Pekini mbështet ruajtjen e dinamikës së negociatave të paqes në Lindjen e Mesme, gjatë një bisede me homologun e tij iranian, i cili theksoi se Teherani “mbështetet” tek Kina.

“Negociatat janë në interesin themelor të popullit iranian”, tha Wang Yi, sipas një komunikate zyrtare.

Ai nënvizoi se Kina është e gatshme të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv për paqen në rajon, pas dështimit të raundit të parë të bisedimeve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Islamabad.

Wang Yi theksoi se siguria sovrane e Iranit, si dhe të drejtat dhe interesat e tij legjitime, duhet të respektohen dhe mbrohen, duke iu referuar rolit të vendit si shtet bregdetar në Ngushticën e Hormuzit, një korridor kyç për tregtinë globale të energjisë.

Në të njëjtën kohë, ai shtoi se liria e lundrimit dhe siguria duhet të garantohen.

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi tha se Teherani “mbështetet” tek Kina për të luajtur një rol pozitiv në promovimin e paqes dhe ndalimin e konfliktit.

Ai shprehu gjithashtu gatishmërinë e Iranit për të vijuar kërkimin e një zgjidhjeje racionale dhe realiste përmes negociatave paqësore.

Ndërkohë, Irani pritet të presë sot një delegacion nga Pakistani, të udhëhequr nga shefi i fuqishëm i ushtrisë, Asim Munir.

Sipas televizionit shtetëror, Teherani ka konfirmuar se po vijon kontaktet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ndërmjetësimit të Pakistanit. //a.i/

