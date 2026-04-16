Pekini mbështet “dinamikën”e negociatave të paqes në Lindjen e Mesme
Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi deklaroi sot se Pekini mbështet ruajtjen e dinamikës së negociatave të paqes në Lindjen e Mesme, gjatë një bisede me homologun e tij iranian, i cili theksoi se Teherani “mbështetet” tek Kina.
“Negociatat janë në interesin themelor të popullit iranian”, tha Wang Yi, sipas një komunikate zyrtare.
Ai nënvizoi se Kina është e gatshme të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv për paqen në rajon, pas dështimit të raundit të parë të bisedimeve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Islamabad.
Wang Yi theksoi se siguria sovrane e Iranit, si dhe të drejtat dhe interesat e tij legjitime, duhet të respektohen dhe mbrohen, duke iu referuar rolit të vendit si shtet bregdetar në Ngushticën e Hormuzit, një korridor kyç për tregtinë globale të energjisë.
Në të njëjtën kohë, ai shtoi se liria e lundrimit dhe siguria duhet të garantohen.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi tha se Teherani “mbështetet” tek Kina për të luajtur një rol pozitiv në promovimin e paqes dhe ndalimin e konfliktit.
Ai shprehu gjithashtu gatishmërinë e Iranit për të vijuar kërkimin e një zgjidhjeje racionale dhe realiste përmes negociatave paqësore.
Ndërkohë, Irani pritet të presë sot një delegacion nga Pakistani, të udhëhequr nga shefi i fuqishëm i ushtrisë, Asim Munir.
Sipas televizionit shtetëror, Teherani ka konfirmuar se po vijon kontaktet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ndërmjetësimit të Pakistanit. //a.i/
