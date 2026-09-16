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MLB

Përditësim për dëmtimin e Carlos Correa: Ylli i Astros do të mungojë deri në fund të sezonit

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Houston Astros do të jenë pa shortstop-in e tyre Carlos Correa për pjesën tjetër të sezonit, pas një problemi me kyçin e këmbës që e ka mbajtur larg fushës shumicën e vitit.

Sipas Bleacher Report, trajneri Joe Espada i tha gazetarëve të martën se Correa do të mungojë për pjesën tjetër të sezonit. Correa ishte nënshtruar një operacioni në kyçin e këmbës së majtë në maj dhe ishte parashikuar të rikuperonte brenda gjashtë deri në tetë muajsh; megjithatë, rigjallërimi i rehabit ka shkaktuar dhimbje dhe lodhje në këmbë, gjë që ka zbehur shpresat për një kthim para play-off.

Para këtij ndeshjeje ai luajti në 32 ndeshje, me tre homerun dhe 16 RBI, duke regjistruar mesatare goditjeje .279/.369/.418. The Athletic raportoi se Correa kishte planifikuar të kthehej në qendrën e stërvitjes pranverore në Florida për t’u takuar me mjekët dhe për të vlerësuar mundësinë e një nënshkrimi rehabilitues me Triple-A Sugar Land; Ken Rosenthal shtoi se nëse do të kthehej, skuadra po konsideronte ta vendoste në pozicionin e dytë, megjithëse gjatë karrierës së tij ka luajtur vetëm në të tretin dhe shortstop. Astros aktualisht ndodhen në krye të AL West me 75-75, një ndeshje përpara Texas Rangers, dhe do të përballen me Kansas City Royals pas një seria të humbur ndaj Tampa Bay Rays gjatë fundjavës.

Espada theksoi se nuk ka pasur një përkeqësim të qëllimshëm në procesin e rikuperimit, por se prioriteti tani është shërimi i plotë dhe përgatitja për sezonin e ardhshëm; skuadra do të vazhdojë përpjekjet për play-off pa Correa. Bleacher Report vë në dukje se këto zhvillime vendosin në pah rëndësinë e menaxhimit të rikuperimit për të siguruar që ai të jetë gati për sezonin që vjen.

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