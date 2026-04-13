EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
S&P 500 6,847 ▲0.44 % DOW 47,985 ▲0.14 % NASDAQ 23,051 ▲0.65 % NAFTA 98.78 ▲2.29 % ARI 4,753 ▼0.72 % S&P 500 6,847 ▲0.44 % DOW 47,985 ▲0.14 % NASDAQ 23,051 ▲0.65 % NAFTA 98.78 ▲2.29 % ARI 4,753 ▼0.72 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
Përleshje në jug të Libanit, ndërsa priten bisedimet me Izraelin

Luftimet mes Izraelit dhe grupit militant Hezbollah janë intensifikuar në jug të Libanit, veçanërisht në qytetin strategjik Bint Jbeil, sipas AP.

Forcat izraelite duket se po rrethojnë zonën, ndërsa luftëtarët e Hezbollahut po kundërpërgjigjen me raketa dhe artileri për të ndalur avancimin.

Përplasjet janë shtuar gjatë javës së fundit, në një moment të ndjeshëm kur pritet nisja e bisedimeve direkte mes Libanit dhe Izraelit në Uashington. Këto negociata synojnë të hapin rrugën për një ulje të tensioneve, por situata në terren mbetet shumë e brishtë.

Ndërkohë, Izraeli ka reduktuar sulmet në  Bejrut, pas një serie goditjesh të rënda që shkaktuan qindra viktima në zona të banuara.

Megjithatë, operacionet ushtarake janë intensifikuar në jug, ku synohet krijimi i një zone sigurie përgjatë lumit Litani, pranë kufirit mes dy vendeve.

Qyteti Bint Jbeil dhe dhjetëra zona të tjera në jug të lumit janë shpallur më herët zona evakuimi nga autoritetet izraelite.

Konflikti i fundit u nxit nga sulmet me raketa të Hezbollahut drejt veriut të Izraelit, në shenjë mbështetjeje për Iranin në përballjen e tij me SHBA-në.

Sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, mbi 2 000 persona kanë humbur jetën nga sulmet izraelite që nga fillimi i përshkallëzimit, përfshirë gra, fëmijë dhe punonjës shëndetësorë, ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur.

Situata humanitare mbetet kritike, ndërsa rreziku i një konflikti më të gjerë vazhdon të rritet. /Ad.Ab./

