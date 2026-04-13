Përleshje në jug të Libanit, ndërsa priten bisedimet me Izraelin
Luftimet mes Izraelit dhe grupit militant Hezbollah janë intensifikuar në jug të Libanit, veçanërisht në qytetin strategjik Bint Jbeil, sipas AP.
Forcat izraelite duket se po rrethojnë zonën, ndërsa luftëtarët e Hezbollahut po kundërpërgjigjen me raketa dhe artileri për të ndalur avancimin.
Përplasjet janë shtuar gjatë javës së fundit, në një moment të ndjeshëm kur pritet nisja e bisedimeve direkte mes Libanit dhe Izraelit në Uashington. Këto negociata synojnë të hapin rrugën për një ulje të tensioneve, por situata në terren mbetet shumë e brishtë.
Ndërkohë, Izraeli ka reduktuar sulmet në Bejrut, pas një serie goditjesh të rënda që shkaktuan qindra viktima në zona të banuara.
Megjithatë, operacionet ushtarake janë intensifikuar në jug, ku synohet krijimi i një zone sigurie përgjatë lumit Litani, pranë kufirit mes dy vendeve.
Qyteti Bint Jbeil dhe dhjetëra zona të tjera në jug të lumit janë shpallur më herët zona evakuimi nga autoritetet izraelite.
Konflikti i fundit u nxit nga sulmet me raketa të Hezbollahut drejt veriut të Izraelit, në shenjë mbështetjeje për Iranin në përballjen e tij me SHBA-në.
Sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, mbi 2 000 persona kanë humbur jetën nga sulmet izraelite që nga fillimi i përshkallëzimit, përfshirë gra, fëmijë dhe punonjës shëndetësorë, ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur.
Situata humanitare mbetet kritike, ndërsa rreziku i një konflikti më të gjerë vazhdon të rritet. /Ad.Ab./
