Përmbledhje ngjarjesh të 29 Prillit: arrestime, hetime të mëdha dhe masa sigurie në sistemin e drejtësisë
Më 29 prill u regjistruan një seri ngjarjesh kryesore në vend, nga arrestime për krime dhe veprimtari të dyshuara penale, deri te zhvillimet në hetimet e mëdha të organit të posaçëm kundër korrupsionit. Rastet përfshinin aksione policore, vendime gjyqësore dhe ndërhyrje inspektimesh territoriale në qarqe të ndryshme.
raporton shqiptarja se në Tiranë u arrestua një 24-vjeçar që organizonte baste sportive brenda një lokali në zonën e Kombinatit përmes celularit. Në fushën e drejtësisë, Ilir Meta kërkoi zëvendësimin e masës së sigurisë duke ofruar një garanci prej 50 mijë eurosh, ndërsa Komisioni i Mbrojtjes pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor miratoi masa shtesë sigurie për gjyqtaren e GJKKO-së, Irena Gjoka, pas dyshimeve për kërcënime. Po ashtu SPAK dha pretencën në një pjesë të dosjes ‘Revanshi’, me kërkesë dënimesh të rënduara për të pandehurit e përfshirë.
Forcat e rendit vijuan me kontrolle të ndryshme: në Ksamil nisi prishja e ndërtimeve pa leje, ku u njoftua se pritet prishja e disa objekteve; në Tiranë u zhvilluan operacione që çuan në sekuestrimin e armëve dhe në arrestimin e personave; ndërkohë në Lezhë u sekuestrua një makinë ‘Audi A4’ lidhur me hetimet për një vrasje. Po ashtu pati njoftime për ndryshime në Policinë e Shtetit dhe emërime të reja në strukturat e hetimit të krimit ekonomik.
Në vijim të hetimeve të mëdha, SPAK zhvilloi kontrolle dhe sekuestrime në kuadër të dosjes ‘Balluku’ dhe në hetime të tjera pasurore, duke përfshirë kontrollin ndaj personave të lidhur me subjektet e hetuara. Proceset gjyqësore për figura publike vazhduan me debate për mënyrën e administrimit të provave dhe vendimet e Apelit Posaçëm në çështje si ajo që përfshin kryebashkiakun e Tiranës.
Përmbledhtas, dita solli zhvillime të shumta në polici, në hetime të trupave të posaçme dhe në sistemin gjyqësor, duke reflektuar vijimin e aksioneve kundër krimit të organizuar, kontrolleve administrative dhe proceseve të rëndësishme gjyqësore, sipas shqiptarja.
