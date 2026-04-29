Përplasen “kokë më kokë” dy automjete në aksin Krahës-Tepelenë, 8 të plagosur
Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në rrugën kombëtare në afërsi të fshatit Krahës, Tepelenë.
Dy automjete që po udhëtonin në këtë segment janë përplasur me njeri-tjetrin. Sipas burimeve në vendngjarje nga aksidentin kanë ngelur të lënduar 8 persona që udhëtonin në të dyja mjetet por pa pasoja për jetën e tyre.
Policia ndodhet në vendngjarje ndërsa vazhdon puna për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti.
