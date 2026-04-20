Pesë vjet pritje, projektligji për Diasporën dhe Shërbimin e Jashtëm ende pa zgjidhje ligjore
Dy projektligje kyçe të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ai për Diasporën dhe për Shërbimin e Jashtëm, vazhdojnë të mbeten të pamiraturara në Kuvend, ndonëse figurojnë si prioritet tash e më shumë se 6 vite. Ato figurojnë sërish në programin legjislativ 2026-2028 të miratuar në shkurt nga qeveria, por shoqëria civile zvarritjen e tyre e konsideron si shqetësim serioz.
Sipas raportimit, nga viti në vit, mbeten veç si prioritete të shkruara në letër. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Kosovë për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.
Në vijim të materialit theksohet se Që nga viti 2021, kur Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës udhëhiqej nga Donika Gërvalla, miratimi i Projektligjit për Diasporën dhe atij për Shërbimin e Jashtëm ishin pjesë e programeve legjislative të qeverisë të po atij viti. Po ashtu, raportimi shton se pesë vite më pas, tani ministër i Punëve të Jashtme është Glauk Konjufca e këto dy projektligje mbeten ende nëpër programe, pa arritur asnjëherë në Kuvend për t’u ballafaqur me votat e deputetëve..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se edhe në programin legjislativ 2026-2028, ato figurojnë sërish, tash me afate të reja. Televizoni ka dërguar pyetje në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, për të marrë sqarime në lidhje me vonesat shumë vjeçare në miratimin e këtyre projektligjeve, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Time Kadrijaj, anëtare e Komisionit për Punë të Jashtme, shprehet kritike me punën e tani ish-kryediplomates Donika Gërvalla, ndërsa pak ka pritje edhe nga pasuesi i saj, njëherësh zëvendëskryeministri Konjufca..
Burimi: Telegrafi
