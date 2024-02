PESHËNGRITJE/ Shqipëria “lahet në argjend” në Europian, dy medalje për Ramadanin dhe një për Qerimajn

Surpriza e madhe ishte Ramadani, i cili e nisi nga Bateria B, duke tronditur Europianin me dy medalje argjendi. 23-vjeçari tregoi një formë fantastike, me pesë prova të suksesshme. Gjithashtu garë mjaft e mirë edhe për Qerimajn, i cili prej gati dy dekadash vijon të nderojë flamurin, duke i dhuruar Shqipërisë medalje në aktivitetet më prestigjioze të peshëngritjes.

GARA – Në stilin e shkëputjes, i nisur nga Bateria B, Kristi Ramadani regjistroi rezultatin 151 kg, duke u renditur në vend të katërt. Ndërsa më pas Qerimaj do të bënte edhe më mirë nga Bateria A, duke u shpallur nënkampion i Europës me 155 kg. Në këtë stil medalja e artë u fitua nga italiani Oscar Reyes Martinez me 155 kg.

Më pas ishte radha për stilin e shtytjes, aty ku Ramadani kishte mahnitur nga Bateria B me plot 190 kg. Një rezultat që i dha medaljen e argjendtë peshëngritësit tonë, i cili deri në fund ishte në garë për të artën. Ndërsa Qerimaj e mbylli shtytjen me 180 kg, duke u klasifikuar në vend të gjashtë. Edhe në shtytje e arta shkoi për italianin Martinez, ashtu sikurse në dygarësh me 346 kg. Ndërkohë Ramadani me 341 kg, koleksionoi edhe medaljen e dytë të argjendtë në dygarësh, duke mbyllur një Europian fantastik. Ndërsa Qerimaj u klasifikua në vendin e katërt në dygarësh me rezultatin 335 kg.Kështu konkurrimi në peshën 81 kg rezultoi shumë i suksesshëm për Shqipërinë në Europian, por duhet theksuar se kjo nuk është një peshë olimpike, ndërsa shtanga shqiptare vijon të mos ketë asnjë sportist brenda normës për në “Paris 2024”. Të enjten në Europian garoi edhe Briken Calja, i cili u rendit në vend të pestë në shtytje dhe dygarësh, ndërsa në shkëputje u klasifikua i shtati.

Garat e përfaqësues shqiptare në Sofje do të vijojnë të shtunë në orën 16:00 me Ertjan Kofshën në Baterinë A të peshave 89 kg. Të dielën do të jetë radha për Ermand Tabakun në kategorinë e peshave 96, ndërsa konkurrimi kuqezi do të mbyllet të hënën me Albert Metën dhe Franko Ferrën në peshat 109 kg.

KOMBËTARJA SHQIPTARE NË EUROPIANIN E SHTANGËS

Briken Calja 73 kg

148 kg në shkëputje, vendi i shtatë

180 kg në shtytje, vendi i pestë

328 kg në total, vendi i pestë

Erkand Qerimaj 81 kg

155 kg në shkëputje, medalje argjendi

180 kg në shtytje, vendi i gjashtë

335 kg në total, vendi i katërt

Kristi Ramadani 81 kg

151 kg në shkëputje, vendi i katërt

190 kg në shtytje, medalje argjendi

341 kg në total, medalje argjendi

Ertjan Kofsha 89 kg

(17 shkurt, ora 16:00)

Ermand Tabaku 96 kg B

(18 shkurt, ora 10:00)

Albert Meta 109 kg B

(19 shkurt, ora 09:00)

Franko Ferra 109 kg B

(19 shkurt, ora 09:00)