Pezullimi i sulmeve amerikane ndaj Iranit nuk qeteson tregun e karburanteve
Çmimet e naftës kane vazhduar të rriten edhe sot, me naftën e papërpunuar Brent – që u rrit sërish mbi 110 dollarë për fuçi, pavarësisht deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se bisedimet me Teheranin po shkonin “shumë mirë” dhe se ai kishte vendosur të pezullonte sulmet ushtarake ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit – të paktën deri më 6 prill, sipas BBC.
Në të kaluarën, deklarata të tilla kanë ndihmuar në qetësimin e tregjeve.
Megjithatë, skepticizmi i tregtarëve duket se po rritet. Sipas drejtorit të investimeve në “AJ Bell”, Russ Mould – deklaratat e Uashingtonit dhe Teheranit duken sikur vijnë nga një “botë paralele”.
Presidenti Trump deklaroi se Irani kishte lejuar kalimin e “10 anijeve me naftë” nëpër Ngushtica e Hormuzit, duke e cilësuar këtë si një “dhuratë”.
“Për të na treguar se janë seriozë dhe të qëndrueshëm, ata thanë se do të lejonin kalimin e tetë anijeve me naftë… por në fund lejuan 10 anije”, deklaroi Trump gjatë një mbledhjeje të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë.
Megjithatë, një verifikim i të dhënave publike të gjurmimit të anijeve nga “BBC Verify” për periudhën 23–25 mars – që përkon me deklaratën e Trump – identifikoi vetëm pesë anije që transportonin naftë përmes ngushticës, asnjë prej tyre nën flamurin e Pakistanit.
Pesë anije të tjera kaluan në të njëjtën periudhë, por nuk rezultonin të transportonin naftë.
Duhet theksuar se sistemet e gjurmimit nuk kapin anijet që kalojnë pa transmetuar publikisht pozicionin e tyre.
Më herët, Garda Revolucionare Islamike e Iranit njoftoi se kishte kthyer mbrapsht tre anije që kishin tentuar të kalonin përmes ngushticës, duke pretenduar se ajo ishte mbyllur për mjetet që udhëtonin drejt ose nga porte që i përkisnin aleatëve dhe mbështetësve të SHBA-së dhe Izraelit. //a.i/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.