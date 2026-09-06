White Sox prezantojnë vizualizime për stadiumin e ri të propozuar në South Loop të Çikagos
Udhëheqësit e Chicago White Sox kanë publikuar detaje të reja mbi një propozim për të zhvendosur skuadrën pranë bregut të lumit, në lagjen South Loop të Çikagos. Justin Ishbia dhe kompania e tij zhvillimore, Canal Edge, publikuan vizualizime të një stadiumi të ri që do të bëhej pjesë e një zone zhvillimi të përzier të quajtur “The Railyards”, e cila përfshin edhe një objekt të mundshëm shëndetësor.
Sipas Bleacher Report, Ishbia iu bashkua zyrës së klubit si pronar minoritar në qershor 2025, me mundësinë e marrjes së një pjesëje kontrolluese në të ardhmen. Pronari aktual, Jerry Reinsdorf, mund të shesë interesin kontrollues te Ishbia midis viteve 2029 dhe 2033, ndërsa Ishbia mund ta fitojë atë pas sezonit 2034. Klubi ka një kontratë qiraje për Rate Field që skadon në 2029. Raporte të mëparshme treguan se kërkimet për alternativa për stadiumin kishin nisur që në 2023, dhe në mars u raportua se një firmë kapitali e lidhur me Ishbia planifikonte blerjen e 47 akrave tokë nga Amtrak.
Toka e propozuar ndodhet përtej lumit nga kompleksi The 78, ku Chicago Fire ka filluar ndërtimin e stadiumit të ri që synohet të jetë i gatshëm para sezonit 2028 të MLS. Pas publikimit të vizualizimeve pati reagime nga zyrtarë vendorë; Jason Ervin, këshilltar i lagjes që mbulon pjesën kryesore të zonës së prekur, theksoi se çdo propozim duhet të mbrojë taksapaguesit dhe të tregojë se përfitimet publike justifikojnë një investim të mundshëm publik.
Projektet dhe vizualizimet e prezantuara nga Ishbia dhe Canal Edge kanë nxitur debate për financimin dhe ndikimet lokale, dhe planet e mëtejshme do të varen nga shqyrtimet ligjore, marrëveshjet e pronësisë dhe reagimet publike; Siç raporton Bleacher Report, këto çështje pritet të përcaktojnë hapin tjetër në procesin e zhvillimit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.