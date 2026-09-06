San Diego Padres – New York Yankees, 5 shtator 2026: përmbledhje e hapjes së ndeshjes
Ndeshja mes San Diego Padres dhe New York Yankees u zhvillua më 5 shtator 2026 në Petco Park, me startin e parashikuar në orën 16:16 PT. Fillimi i takimit pati dominim të pitch-erëve, teksa të dy ekipet mbetën pa pikë dhe goditje të rëndësishme në pjesët e para.
Sipas Bleacher Report, përballja nisi me Carlos Rodón në kullën e Yankees dhe Robbie Ray në atë të Padres; Ray arriti të hidhte deri në tetë inning. Në pjesën e sipërme të rrethit të parë u regjistruan tre out me groundball nga Amed Rosario, Cody Bellinger dhe Paul Goldschmidt, dhe tabela mbeti 0-0 pas raundeve të para.
Përpara ndeshjes, New York kishte bërë lëvizje në roster: Trent Grisham u fut në listën e të lënduarve për 10 ditë për shkak të një tendosjeje në hamstringun e djathtë, ndërsa skuadra riktheu nga Triple-A jashtëfushorin Jasson Domínguez. Lëvizja ndryshon dinamikën e pjesës së jashtme të Yankees dhe jep një mundësi për Domínguez që të kontribuojë menjëherë.
Loja vijonte e hapur dhe pritej që zhvillimet e mëvonshme të përcaktonin fituesin, ndërsa komentet dhe shënimet e tjera rreth temperaturës dhe transmetimit u përhapën mes tifozëve dhe mediave. Për përditësime dhe një përmbledhje më të detajuar të ngjarjeve, konsultohuni me Bleacher Report.
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