Pho Bo vietnameze — supa aromatike me petë orizi, mish viçi dhe erëza të freskëta
Pho (shqiptohet "fë") është pjata më e famshme e Vietnamit — një supë ngushëlluese me petë orizi që vietnamezët e hanë në çdo kohë të ditës. Sekreti i saj është lëngu: eshtra viçi të ziera ngadalë me erëza të pjekura — kanellë, anis ylli, karafil dhe xhenxhefil — derisa të bëhet i thellë, aromatik dhe i kthjellët. Mbi petët vendosen feta të holla filetoje viçi që piqen nga vetë lëngu i vluar, dhe në fund secili e zbukuron tasin me barëra të freskëta, lakër fasuleje, limon dhe spec djegës.
Pho (shqiptohet “fë”) është pjata më e famshme e Vietnamit — një supë ngushëlluese me petë orizi që vietnamezët e hanë në çdo kohë të ditës. Sekreti i saj është lëngu: eshtra viçi të ziera ngadalë me erëza të pjekura — kanellë, anis ylli, karafil dhe xhenxhefil — derisa të bëhet i thellë, aromatik dhe i kthjellët. Mbi petët vendosen feta të holla filetoje viçi që piqen nga vetë lëngu i vluar, dhe në fund secili e zbukuron tasin me barëra të freskëta, lakër fasuleje, limon dhe spec djegës.
PËRBËRËSIT (për 4 persona)
Për lëngun:
- 1,5 kg eshtra viçi (ose mish viçi me eshtra)
- 3 litra ujë
- 2 qepë të mëdha
- 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 10 cm)
- 5-6 yje anisi (anis ylli)
- 1 shkop kanelle
- 4-5 karafila
- 1 lugë çaji fara koriandri
- 3 lugë gjelle salcë peshku
- 1 lugë gjelle sheqer
- Kripë sipas shijes
Për servirje:
- 400 g petë orizi të sheshta
- 400 g fileto viçi, e prerë në feta shumë të holla
- 1 qepë e prerë në rrathë të hollë
- 4 qepë të njoma, të grira
- 1 tufë koriandër i freskët
- Gjethe menteje të freskëta
- 200 g lakër fasuleje (filiza)
- 1 limon i prerë në thela
- Spec djegës i freskët
- Salcë hoisin dhe salcë sriracha (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES
- Piqini qepët dhe xhenxhefilin: pritini qepët përgjysmë dhe xhenxhefilin në copa të trasha; piqini në një tigan të thatë ose direkt në flakë derisa të marrin ngjyrë dhe aromë (rreth 5 minuta).
- Përgatisni eshtrat: vendosini eshtrat e viçit në një tenxhere me ujë të ftohtë, lërini të vlojnë 10 minuta, pastaj hidhni ujin, shpëlani eshtrat dhe tenxheren. Ky hap e bën lëngun të kthjellët.
- Ziejeni lëngun: ktheni eshtrat në tenxhere me 3 litra ujë të freskët, shtoni qepët dhe xhenxhefilin e pjekur. Lërini të ziejnë ngadalë, duke hequr shkumën.
- Shtoni erëzat: piqini lehtë në tigan anisin e yllit, kanellën, karafilat dhe farat e koriandrit derisa të lëshojnë aromë (1-2 minuta), pastaj shtojini në lëng. Ziejini ngadalë 3-4 orë.
- Kullojeni dhe erëzojeni: kullojeni lëngun, hidhni eshtrat dhe erëzat. Shtoni salcën e peshkut, sheqerin dhe kripën; shijojeni — duhet të jetë i kripur, pak i ëmbël dhe shumë aromatik. Mbajeni të vluar.
- Përgatisni petët: ziejini petët e orizit sipas udhëzimeve në paketim, kullojini dhe ndajini në 4 tasa të thellë.
- Montoni tasat: vendosni fetat e holla të filetos mbi petët e nxehta dhe hidhni sipër lëngun që zien — nxehtësia e gatuan mishin brenda sekondash.
- Zbukuroni dhe shërbejeni: shtoni qepën e njomë, koriandrin, menten, lakrën e fasules dhe rrathët e qepës. Shërbejeni menjëherë me thela limoni, spec djegës, salcë hoisin dhe sriracha në anë.
Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: rreth 4 orë. Numri i porcioneve: 4.
Burimi i fotos: Wikimedia Commons.
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