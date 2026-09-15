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Receta gatimi

Pho Bo vietnameze — supa aromatike me petë orizi, mish viçi dhe erëza të freskëta

Pho (shqiptohet "fë") është pjata më e famshme e Vietnamit — një supë ngushëlluese me petë orizi që vietnamezët e hanë në çdo kohë të ditës. Sekreti i saj është lëngu: eshtra viçi të ziera ngadalë me erëza të pjekura — kanellë, anis ylli, karafil dhe xhenxhefil — derisa të bëhet i thellë, aromatik dhe i kthjellët. Mbi petët vendosen feta të holla filetoje viçi që piqen nga vetë lëngu i vluar, dhe në fund secili e zbukuron tasin me barëra të freskëta, lakër fasuleje, limon dhe spec djegës.

· 3 min lexim

Pho (shqiptohet “fë”) është pjata më e famshme e Vietnamit — një supë ngushëlluese me petë orizi që vietnamezët e hanë në çdo kohë të ditës. Sekreti i saj është lëngu: eshtra viçi të ziera ngadalë me erëza të pjekura — kanellë, anis ylli, karafil dhe xhenxhefil — derisa të bëhet i thellë, aromatik dhe i kthjellët. Mbi petët vendosen feta të holla filetoje viçi që piqen nga vetë lëngu i vluar, dhe në fund secili e zbukuron tasin me barëra të freskëta, lakër fasuleje, limon dhe spec djegës.

PËRBËRËSIT (për 4 persona)

Për lëngun:

  • 1,5 kg eshtra viçi (ose mish viçi me eshtra)
  • 3 litra ujë
  • 2 qepë të mëdha
  • 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 10 cm)
  • 5-6 yje anisi (anis ylli)
  • 1 shkop kanelle
  • 4-5 karafila
  • 1 lugë çaji fara koriandri
  • 3 lugë gjelle salcë peshku
  • 1 lugë gjelle sheqer
  • Kripë sipas shijes

Për servirje:

  • 400 g petë orizi të sheshta
  • 400 g fileto viçi, e prerë në feta shumë të holla
  • 1 qepë e prerë në rrathë të hollë
  • 4 qepë të njoma, të grira
  • 1 tufë koriandër i freskët
  • Gjethe menteje të freskëta
  • 200 g lakër fasuleje (filiza)
  • 1 limon i prerë në thela
  • Spec djegës i freskët
  • Salcë hoisin dhe salcë sriracha (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Piqini qepët dhe xhenxhefilin: pritini qepët përgjysmë dhe xhenxhefilin në copa të trasha; piqini në një tigan të thatë ose direkt në flakë derisa të marrin ngjyrë dhe aromë (rreth 5 minuta).
  2. Përgatisni eshtrat: vendosini eshtrat e viçit në një tenxhere me ujë të ftohtë, lërini të vlojnë 10 minuta, pastaj hidhni ujin, shpëlani eshtrat dhe tenxheren. Ky hap e bën lëngun të kthjellët.
  3. Ziejeni lëngun: ktheni eshtrat në tenxhere me 3 litra ujë të freskët, shtoni qepët dhe xhenxhefilin e pjekur. Lërini të ziejnë ngadalë, duke hequr shkumën.
  4. Shtoni erëzat: piqini lehtë në tigan anisin e yllit, kanellën, karafilat dhe farat e koriandrit derisa të lëshojnë aromë (1-2 minuta), pastaj shtojini në lëng. Ziejini ngadalë 3-4 orë.
  5. Kullojeni dhe erëzojeni: kullojeni lëngun, hidhni eshtrat dhe erëzat. Shtoni salcën e peshkut, sheqerin dhe kripën; shijojeni — duhet të jetë i kripur, pak i ëmbël dhe shumë aromatik. Mbajeni të vluar.
  6. Përgatisni petët: ziejini petët e orizit sipas udhëzimeve në paketim, kullojini dhe ndajini në 4 tasa të thellë.
  7. Montoni tasat: vendosni fetat e holla të filetos mbi petët e nxehta dhe hidhni sipër lëngun që zien — nxehtësia e gatuan mishin brenda sekondash.
  8. Zbukuroni dhe shërbejeni: shtoni qepën e njomë, koriandrin, menten, lakrën e fasules dhe rrathët e qepës. Shërbejeni menjëherë me thela limoni, spec djegës, salcë hoisin dhe sriracha në anë.

Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: rreth 4 orë. Numri i porcioneve: 4.

Burimi i fotos: Wikimedia Commons.

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