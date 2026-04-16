Tiranë 15°C · Vranët 16 April 2026
S&P 500 7,023 ▲0.8%
DOW 48,464 ▼0.15%
NASDAQ 24,016 ▲1.59%
NAFTA 91.07 ▼0.24%
ARI 4,820 ▼0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $74,989 ▲ +1.53% ETH $2,369 ▲ +2.38% XRP $1.3960 ▲ +2.59% SOL $85.1500 ▲ +2.06%
16 Apr 2026
Pistorius bën thirrje për mosndërprerje të ndihmës për Ukrainën

· 2 min lexim

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius tha sot se mbështetja për luftën e Ukrainës kundër forcave ruse nuk duhet të reduktohet, pavarësisht vëmendjes globale ndaj Lindjes së Mesme.

Duke folur pas një takimi të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës, në Berlin – një koalicion prej 50 vendesh që koordinojnë mbështetjen ushtarake për Kievin – Pistorius theksoi nevojën e vazhdueshme për ndihmë.

“Një gjë është e sigurt dhe e qartë: Rusia po përfiton nga zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme. Rritja e çmimeve të naftës po derdh para në arkën e luftës së Putinit, të paktën për momentin”, tha Pistorius.

Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë së Madhe, John Healey theksoi rolin në rritje të dronëve në fushën e betejës, duke thënë se mjetet ajrore pa pilot përbënin 96% të humbjeve ruse në mars, të cilat, sipas tij, arritën një rekord prej 35 000 trupash muajin e kaluar.

Ai njoftoi se qeveria e tij do të furnizonte Ukrainën me 120,000 dronë të llojeve të ndryshme para fundit të këtij viti.

Healey, gjithashtu vlerësoi shprehimisht ofertën e Kievit për të mbështetur shtetet e Gjirit në mbrojtjen kundër dronëve dhe raketave iraniane.

Në takimin e Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës morën pjesë personalisht edhe ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov, dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ndërsa pjesëmarrës të tjerë u bashkuan nëpërmjet lidhjes me video. //a.i/

