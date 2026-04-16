Pistorius bën thirrje për mosndërprerje të ndihmës për Ukrainën
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius tha sot se mbështetja për luftën e Ukrainës kundër forcave ruse nuk duhet të reduktohet, pavarësisht vëmendjes globale ndaj Lindjes së Mesme.
Duke folur pas një takimi të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës, në Berlin – një koalicion prej 50 vendesh që koordinojnë mbështetjen ushtarake për Kievin – Pistorius theksoi nevojën e vazhdueshme për ndihmë.
“Një gjë është e sigurt dhe e qartë: Rusia po përfiton nga zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme. Rritja e çmimeve të naftës po derdh para në arkën e luftës së Putinit, të paktën për momentin”, tha Pistorius.
Sekretari i Mbrojtjes i Britanisë së Madhe, John Healey theksoi rolin në rritje të dronëve në fushën e betejës, duke thënë se mjetet ajrore pa pilot përbënin 96% të humbjeve ruse në mars, të cilat, sipas tij, arritën një rekord prej 35 000 trupash muajin e kaluar.
Ai njoftoi se qeveria e tij do të furnizonte Ukrainën me 120,000 dronë të llojeve të ndryshme para fundit të këtij viti.
Healey, gjithashtu vlerësoi shprehimisht ofertën e Kievit për të mbështetur shtetet e Gjirit në mbrojtjen kundër dronëve dhe raketave iraniane.
Në takimin e Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës morën pjesë personalisht edhe ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov, dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ndërsa pjesëmarrës të tjerë u bashkuan nëpërmjet lidhjes me video. //a.i/
