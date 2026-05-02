Plagoset me thikë 23-vjeçari në Vlorë, policia nis hetimet
Një 23-vjeçar ka mbetur i plagosur me mjet prerës të llojit thikë në Vlorë dhe është transportuar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
I riu, me inicialet Gj. I., është shoqëruar në spital nga shërbimet e Policisë, ndërsa gjendja e tij po monitorohet nga stafi mjekësor.
Policia e Vlorës ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të ngjarjes, ndërsa pritet që të merret edhe dëshmia e të plagosurit pas përfundimit të ndihmës mjekësore.
