Shqipëri–Britani: Bashkëpunim për goditjen e krimit të organizuar dhe emigracionit të paligjshëm
Ministritë e Brendshme të Shqipërisë dhe të Mbretërisë së Bashkuar njoftuan një marrëveshje bashkëpunimi për të përforcuar luftën kundër krimit të organizuar dhe emigracionit të paligjshëm. Të dyja palët theksuan nevojën për koordinim më të ngushtë midis autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe institucioneve të drejtësisë, me qëllim identifikimin dhe ndjekjen penale të grupeve kriminale që veprojnë në nivel ndërkombëtar.
Sipas shqiptarja, nënshkrimi i Dialogut për Punët e Brendshme 2026 u zhvillua më 29 prill 2026 në Londër, dhe për palën shqiptare firmosi zëvendësministrja Silva Caka. Ministritë njoftuan gjithashtu se dokumenti synon të ndërpresë rrjedhat e paligjshme financiare që mbështesin aktivitetet kriminale dhe përfshin veprime të koordinuara për menaxhimin e kufijve.
Marrëveshja përqendrohet në disa fusha kryesore: luftën kundër krimit të rëndë dhe të organizuar, ndalimin e financave të paligjshme, parandalimin e migracionit të paligjshëm dhe përmirësimin e sigurisë kufitare. Partnerët planifikojnë shkëmbim të informacionit, hetime të përbashkëta dhe masa praktike për goditjen e rrjeteve kriminale dhe ndërprerjen e burimeve të tyre financiare.
Ky dialog vlerësohet si vazhdim i Dialogut Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2025–2026 dhe synon të konsolidojë bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në fushën e sigurisë. Raporton shqiptarja se marrëveshja rikonfirmon rol- partneritetin e Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar në përpjekjet e përbashkëta kundër krimit të organizuar.
