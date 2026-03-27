☁️
Tiranë 8°C · Vranët 27 March 2026
S&P 500 6,477 ▼1.74%
DOW 45,960 ▼1.01%
NASDAQ 21,408 ▼2.38%
NAFTA 93.42 ▼1.12%
ARI 4,417 ▲0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $68,812 ▼ -2.93% ETH $2,063 ▼ -4.07% XRP $1.3665 ▼ -2.42% SOL $86.4900 ▼ -4.86%
S&P 500 6,477 ▼1.74 % DOW 45,960 ▼1.01 % NASDAQ 21,408 ▼2.38 % NAFTA 93.42 ▼1.12 % ARI 4,417 ▲0.93 % S&P 500 6,477 ▼1.74 % DOW 45,960 ▼1.01 % NASDAQ 21,408 ▼2.38 % NAFTA 93.42 ▼1.12 % ARI 4,417 ▲0.93 %
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
27 Mar 2026
Breaking
Nga e premtja rikthehet Ferma VIP 3, ja ku mund ta ndiqni 24/24 spektaklin e rekordeve Play-off Botërori 2026/ Suedia dominon Ukrainën në Valencia, “vikingët” në finale falë Gyökeres Sylvinho ka dyshime për të ardhmen: Jam i trishtuar se luajtëm si të barabartë me Poloninë, kishim shans për të fituar ndeshjen! Kosova fiton, Shqiperia humbet Shqipëria mbyll pjesën e parë në avantazh ndaj Polonisë
Menu
Sporti

Play-off Botërori 2026/ Suedia dominon Ukrainën në Valencia, “vikingët” në finale falë Gyökeres

· 1 min lexim

Pas një fushate eliminatoresh zhgënjyese, Suedia ka fituar shkëlqimin e humbur në momentin e duhur. Ekipi i Graham Potter ka mundur në Valencia, Ukrainën me shifrat 3-0.

Në pjesën e parë të dominuar plotësisht nga miqtë deciziv ishte goli i sulmuesit të Arsenal. Gyökeres ndëshkoi Lunin në minutën e 6’. Bomberi suedez shënoi edhe dy gola të tjerë në minutën e 51’ dhe 73’. Ndërsa “vendasit” shënuan golin e nderit në të 90’ falë Ponomarenko-s.

Falë këtij triumfi Suedia siguroi vendin në finalen e play-off, të cilën do ta luajë në Stokholm përballë Polonisë.

The post Play-off Botërori 2026/ Suedia dominon Ukrainën në Valencia, “vikingët” në finale falë Gyökeres appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

