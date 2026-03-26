Play-off-i i Botërorit/ Gattuso zgjedh formacionin, Italia pret Irlandën e Veriut në Bergamo
Italia nuk mund të mungojë sërish në Botëror. Duhet ta sigurojë një biletë nëpërmjet Play-off-it dhe sot pret Irlandën e Veriut në Bergamo. Trajneri Gattuso ka dje orientimet e fundit para kësaj sfide dhe ka vendosur për formacionin.
Trajneri italian ka menduar për një rreshtim 3-5-2, që fillon me portierin Donnarumma. Treshja e mbrojtjes përbëhet nga Mancini, Bastoni dhe Calafiori.
Në mesfushë pritet të aktivizohen Politano dhe Dimarco nga krahët, kurse në qendër Barella, Locatelli dhe Tonali. Dyshja e sulmit u është besuar Retegui dhe Kean.
Më shumë se për organizimin e skuadrës, trajneri Gattuso ka punuar për motivimin e saj. Ai e ka të qartë se çfarë duhet të bëjnë të tijtë ndaj një kundërshtari fizik.
