☁️
Tiranë 17°C · Vranët 26 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 93.27 ▲3.27%
ARI 4,443 ▼2.4%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
₿ CRYPTO
BTC $69,626 ▼ -2.65% ETH $2,078 ▼ -4.9% XRP $1.3751 ▼ -3.64% SOL $87.9800 ▼ -4.89%
26 Mar 2026
Breaking
Karburant më i lirë? Shpenzimet po “rrëshqasin” jashtë vendit Liberalizimi i shpifjes? Ja si standardet e BE-së përgënjeshtrojnë Gonzaton AUSTRALI: Përkeqësohet mungesa e karburantit, 500 stacione mbeten pa furnizim Britani e Madhe: Të organizohet një samit mbi sigurinë e Ngushticës së Hormuzit Rrënjët e identitetit
Menu
Sporti

Play-off-i i Botërorit/ Gattuso zgjedh formacionin, Italia pret Irlandën e Veriut në Bergamo

· 1 min lexim

Italia nuk mund të mungojë sërish në Botëror. Duhet ta sigurojë një biletë nëpërmjet Play-off-it dhe sot pret Irlandën e Veriut në Bergamo. Trajneri Gattuso ka dje orientimet e fundit para kësaj sfide dhe ka vendosur për formacionin.

Trajneri italian ka menduar për një rreshtim 3-5-2, që fillon me portierin Donnarumma. Treshja e mbrojtjes përbëhet nga Mancini, Bastoni dhe Calafiori.

Në mesfushë pritet të aktivizohen Politano dhe Dimarco nga krahët, kurse në qendër Barella, Locatelli dhe Tonali. Dyshja e sulmit u është besuar Retegui dhe Kean.

Më shumë se për organizimin e skuadrës, trajneri Gattuso ka punuar për motivimin e saj. Ai e ka të qartë se çfarë duhet të bëjnë të tijtë ndaj një kundërshtari fizik.

The post Play-off-i i Botërorit/ Gattuso zgjedh formacionin, Italia pret Irlandën e Veriut në Bergamo appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu