🌤️
Tiranë 27°C · Kryesisht kthjellët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,476 ▲ +0.85% ETH $2,118 ▼ -0.07% XRP $1.3590 ▼ -0.12% SOL $86.0800 ▼ -0.44%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
Kur politika ndryshon fatin: Dibra nuk është më “xhepi i harruar” i Shqipërisë Hapen aplikimet për Skemën Kombëtare 2026, çfarë përfitojnë fermerët Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit Nga diplomacia te inteligjenca artificiale – Teuta Sahatqija së shpejti në “Rrugëtimi” Zvicra me 10 milionë banorë: Pse mërgata duhet të interesohet për referendumin e 14 qershorit?
Menu
Kronika

Po kalonte rrugën për në shkollë, 7-vjeçari përplaset për vdekje në Elbasan

· 1 min lexim
rrugën për

Një aksident tragjik raportohet mëngjesin e sotëm, 25 maj, në fshatin Mengël të Elbasanit. Siç raportohet, ka ndërruar jetë një 7-vjeçar.

Gazetari i Klan News, Fatos Salliu, bën me dije se i mituri ka qenë duke kaluar rrugën për të ikur në shkollë, kur është përplasur nga një automjet.

“Është shkëputur nga nëna e tij…”, një detaj rrëqethës ky para momentit fatal për vogëlushin.

“Ka pasur aksidente të kësaj natyre edhe herë të tjera, një shqetësim i ngritur shpesh edhe nga banorët pasi ky aks rrugor ndodhet shumë pranë shkollës”, shton Salliu.

Ndërkohë, siç njofton policia, është shoqëruar në komisariat drejtuesi 61 vjeçar i automjetit.

Priten më shumë detaje në vijim…

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë