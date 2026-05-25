Po kalonte rrugën për në shkollë, 7-vjeçari përplaset për vdekje në Elbasan
Një aksident tragjik raportohet mëngjesin e sotëm, 25 maj, në fshatin Mengël të Elbasanit. Siç raportohet, ka ndërruar jetë një 7-vjeçar.
Gazetari i Klan News, Fatos Salliu, bën me dije se i mituri ka qenë duke kaluar rrugën për të ikur në shkollë, kur është përplasur nga një automjet.
“Është shkëputur nga nëna e tij…”, një detaj rrëqethës ky para momentit fatal për vogëlushin.
“Ka pasur aksidente të kësaj natyre edhe herë të tjera, një shqetësim i ngritur shpesh edhe nga banorët pasi ky aks rrugor ndodhet shumë pranë shkollës”, shton Salliu.
Ndërkohë, siç njofton policia, është shoqëruar në komisariat drejtuesi 61 vjeçar i automjetit.
Priten më shumë detaje në vijim…
