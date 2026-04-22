EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
BTC $76,356 ▲ +0.3% ETH $2,325 ▲ +0.14% XRP $1.4316 ▲ +0.24% SOL $86.3900 ▲ +0.86%
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
Policia në kërkim të një të dyshuari për vrasjen e trefishtë në Podgoricë
Policia në kërkim të një të dyshuari për vrasjen e trefishtë në Podgoricë

Policia në Mal të Zi ka bërë të ditur se është duke bërë kërkime intensive për Vehid Muriqin (25 vjeç) nga Rozhaja, i cili dyshohet për kryerjen e një vrasjeje të trefishtë në Podgoricë.

Tre trupa të pajetë janë gjetur mëngjesin e 21 prillit në një shtëpi në lagjen Aeroporti i Vjetër në Podgoricë, tha Policia përmes një njoftimi.

Siç është bërë e ditur, zyrtarët policorë, në koordinim me Prokurorinë e Lartë në Podgoricë, po ndërmarrin masa dhe veprime urgjente për lokalizimin dhe arrestimin e tij, ndërsa në dispozicion janë vënë të gjitha kapacitetet e Policisë.

“Sipas të dhënave të deritanishme, ky rast nuk lidhet me veprimtarinë e strukturave kriminale, përderisa Policia disponon informacione për identitetin e të dyshuarit për kryerjen e këtij akti penal dhe është duke bërë kërkime intensive”, thuhet në njoftimin e Policisë të Malit të Zi.

Policia dyshon se vrasjes së trefishtë i ka paraprirë një mosmarrëveshje mes të dyshuarit dhe viktimave.

Policia u bëri thirrje qytetarëve që, nëse kanë informacione që mund të ndihmojnë në gjetjen e të dyshuarit, të njoftojnë Policinë, duke paralajmëruar qytetarët që të tregojnë kujdes.

“Të gjithë personat janë me origjinë nga Rozhaja. Në vendin e ngjarjes po kryhet hetime. Sipas informacioneve paraprake nga vendi i ngjarjes, vepra penale me shumë gjasë është kryer me përdorimin e një arme të ftohtë”, thuhet në njoftim.

Autoritetet thanë se sipas informacioneve të para nga hetimet, krimi besohet të ketë ndodhur gjatë natës së kaluar.

