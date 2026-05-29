EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
Maqedonia

Milloshoski: Maqedonia nuk mund të hyjë në proces të ndryshimeve kushtetuese pa garanci për identitetin maqedonas

Deputeti i OBRM-PDUKM-së Antonio Miloshoski, në një intervistë në televizionin Sitel, theksoi se partia e tij mbetet e përkushtuar në qëndrimin se ndryshimet kushtetuese nuk duhet të realizohen nëse ato sjellin pasiguri të re dhe veçanërisht nëse nuk shoqërohen me garanci konkrete për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian.

“Në jemi të qartë për këtë temë dhe e shprehim qëndrimin tonë. Ne jemi të bindur se ndryshimet kushtetuese nuk duhet të zbatohen, veçanërisht nëse ato sjellin pasiguri dhe nuk mund ta arrijnë qëllimin,” deklaroi Antonio Miloshoski.

Ai rikujtoi ndryshimet e mëparshme kushtetuese, kur LSDM dhe BDI i prezantuan si hapa që do të përmirësonin situatën në vend, duke pretenduar se do të sillnin përfitime si shëndetësi falas dhe bursa. Megjithatë, sipas tij, realiteti tregoi të kundërtën, pasi në vend të përparimit në negociatat me BE-në, Maqedonia u përball me bllokime.

“Nuk duhet të përsëritet e njëjta gabim. Maqedonia nuk mund të hyjë sërish në proces të ndryshimeve kushtetuese pa garanci të qarta dhe të forta se do të ruhet identiteti kombëtar, gjuha dhe veçantia historike e popullit maqedonas,” theksoi ai.

Ai përfundoi duke thënë se, duke mësuar nga përvoja e mëparshme, do të ishte naive të pranohet ideja e ndryshimeve kushtetuese pa siguruar mbrojtjen e veçantisë kombëtare dhe pa një rrugë të qartë drejt anëtarësimit të plotë në BE.

