S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 91.90 ▲1.75%
ARI 4,504 ▼1.07%
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
BTC $70,861 ▲ +0.51% ETH $2,150 ▼ -0.14% XRP $1.4010 ▼ -0.55% SOL $90.8600 ▼ -0.07%
26 Mar 2026
Dyshime për “insider trading” nga rrethi i Donald Trumpit Zgjedhjet e 28 dhjetorit/ 31 kallëzime penale për mbi 200 persona për manipulim të votave në Kosovë Ku janë 457 km shina ? PD e akuzon se ka fshehur dënimin nga autoritetet greke, SPAK kërkon pushimin e procedimit penal ndaj gjyqtares Irena Gjoka Portofoli i kredisë u rrit me 14% në dy muajt e parë të vitit
Portofoli i kredisë u rrit me 14% në dy muajt e parë të vitit

Portofoli i kredisë për biznesin shënoi rritje vjetore prej rreth 14% gjatë dy muajve të parë të vitit 2026, duke vijuar të paraqesë tregues të mirë cilësie dhe përqendrim të shtuar në monedhën vendase.

Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia mbetet e orientuar kryesisht drejt financimit të projekteve të investimit të bizneseve dhe blerjes së banesave nga familjet. Rritja e saj ka vijuar të mbështesë zgjerimin e konsumit dhe investimeve të sektorit privat, si dhe të mbulojë nevojat e përkohshme për likuiditet, duke dhënë kontribut pozitiv në rritjen ekonomike.

Banka e Shqipërisë thekson se lehtësimi i qëndrimit të politikës monetare gjatë vitit 2025 ka sjellë ulje të mëtejshme të normave të interesit për kreditë, duke nxitur rritje të qëndrueshme dhe të shpejtë të huadhënies.

Po ashtu, ndërhyrjet e shtuara të Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor kanë ndikuar në tërheqjen e një pjese të ofertës së valutës, duke kontribuar në ruajtjen e një niveli më të qëndrueshëm të kursit të këmbimit.

/e.xh/j.p/r.e/

