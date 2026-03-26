Portofoli i kredisë u rrit me 14% në dy muajt e parë të vitit
Portofoli i kredisë për biznesin shënoi rritje vjetore prej rreth 14% gjatë dy muajve të parë të vitit 2026, duke vijuar të paraqesë tregues të mirë cilësie dhe përqendrim të shtuar në monedhën vendase.
Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia mbetet e orientuar kryesisht drejt financimit të projekteve të investimit të bizneseve dhe blerjes së banesave nga familjet. Rritja e saj ka vijuar të mbështesë zgjerimin e konsumit dhe investimeve të sektorit privat, si dhe të mbulojë nevojat e përkohshme për likuiditet, duke dhënë kontribut pozitiv në rritjen ekonomike.
Banka e Shqipërisë thekson se lehtësimi i qëndrimit të politikës monetare gjatë vitit 2025 ka sjellë ulje të mëtejshme të normave të interesit për kreditë, duke nxitur rritje të qëndrueshme dhe të shpejtë të huadhënies.
Po ashtu, ndërhyrjet e shtuara të Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor kanë ndikuar në tërheqjen e një pjese të ofertës së valutës, duke kontribuar në ruajtjen e një niveli më të qëndrueshëm të kursit të këmbimit.
/e.xh/j.p/r.e/
