Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 22 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
₿ CRYPTO
BTC $68,847 ▼ -2.43% ETH $2,079 ▼ -3.29% XRP $1.3966 ▼ -2.84% SOL $87.2600 ▼ -2.58%
22 Mar 2026
Breaking
Dita Ndërkombëtare e Ujit, UKT apel për mbrojtjen e burimit të jetës Ish-kreu i NATO-s: Sulmi ndaj Iranit nuk ka bazë në të drejtën ndërkombëtare Një dron godet selinë e inteligjencës irakiane Gjashtë të vdekur pas rrëzimit të helikopterit në ujërat territoriale Teherani: Kemi rrëzuar një avion luftarak F-15 pranë Hormuzit
Menu
Europa

Mijëra çekë në protestën më e madhe antiqeveritare që nga viti 2019

· 1 min lexim

Dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në Pragë më 21 mars për protestën më të madhe antiqeveritare në Republikën Çeke që nga viti 2019, raportuan mediat çeke shkruan wwok.com.

Demonstruesit mbushën parkun Letna, një vend historik protestash nga viti 1989, për të kundërshtuar politikat e kryeministrit Andrej Babis dhe qeverisë së tij të re të koalicionit.

Disa organizatorë madje kanë vlerësuar se deri në 200 000 njerëz morën pjesë, duke valëvitur flamuj çekë dhe duke mbajtur banderola me shkrimin “Le të mbrojmë demokracinë”.

Udhëheqësit e protestës paralajmëruan se qeveria mund ta largojë vendin nga rrjedha kryesore evropiane dhe ta afrojë atë me Hungarinë dhe Sllovakinë, me një organizator që tha se po protestonin “kundër zvarritjes së vendit tonë në rrugën e Sllovakisë dhe Hungarisë”. /os/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu