Mijëra çekë në protestën më e madhe antiqeveritare që nga viti 2019
Dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në Pragë më 21 mars për protestën më të madhe antiqeveritare në Republikën Çeke që nga viti 2019, raportuan mediat çeke shkruan wwok.com.
Demonstruesit mbushën parkun Letna, një vend historik protestash nga viti 1989, për të kundërshtuar politikat e kryeministrit Andrej Babis dhe qeverisë së tij të re të koalicionit.
Disa organizatorë madje kanë vlerësuar se deri në 200 000 njerëz morën pjesë, duke valëvitur flamuj çekë dhe duke mbajtur banderola me shkrimin “Le të mbrojmë demokracinë”.
Udhëheqësit e protestës paralajmëruan se qeveria mund ta largojë vendin nga rrjedha kryesore evropiane dhe ta afrojë atë me Hungarinë dhe Sllovakinë, me një organizator që tha se po protestonin “kundër zvarritjes së vendit tonë në rrugën e Sllovakisë dhe Hungarisë”. /os/
