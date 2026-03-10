Presidenti amerikan Donald Trump: Lufta në Iran praktikisht ka mbaruar
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi në një intervistë telefonike për CBS News se lufta kundër Iranit mund të përfundojë më shpejt nga sa ishte parashikuar fillimisht nga administrata amerikane.
Trump pritet të mbajë gjithashtu një konferencë për shtyp në orët në vijim, ku mund të japë detaje të tjera mbi zhvillimet e fundit të konfliktit.
Duke folur për ecurinë e luftës, presidenti amerikan u shpreh se infrastruktura ushtarake iraniane është dëmtuar rëndë.
“Mendoj se lufta është pothuajse e përfunduar. Ata nuk kanë më flotë detare, nuk kanë komunikime, nuk kanë forcë ajrore. Raketat e tyre janë shpërndarë dhe dronët po shkatërrohen kudo, përfshirë edhe fabrikat e prodhimit të tyre. Në aspektin ushtarak nuk u ka mbetur pothuajse asgjë”, tha ai.
Trump theksoi gjithashtu se operacioni ushtarak ka ecur më shpejt nga sa ishte planifikuar.
“Jemi shumë përpara afatit. Nuk e di saktësisht sa do të zgjasë. Përfundimi i luftës është diçka që është në mendjen time”, u shpreh ai.
Sa i përket raketave iraniane, ai paralajmëroi se Teherani nuk duhet të ndërmarrë veprime të reja.
“Ata kanë lëshuar gjithçka që kishin. Nëse provojnë ndonjë gjë tjetër, mund të jetë fundi i atij vendi. Nëse bëjnë diçka të keqe, do të ishte fundi i Iranit dhe emri i tij nuk do të dëgjohej më”, tha presidenti amerikan.
Trump u ndal edhe te Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë, duke deklaruar se SHBA po shqyrton mundësinë për ta marrë nën kontroll.
“Po mendojmë ta marrim nën kontroll dhe mund të bëjmë shumë gjëra”, tha ai.
I pyetur nëse ka një figurë të preferuar për të udhëhequr Iranin në të ardhmen, Trump u përgjigj shkurt: “Nuk dua të them asgjë për këtë, por po, kam”.
Ndërsa për liderin e ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, presidenti amerikan deklaroi: “Nuk kam asnjë mesazh për të. Asgjë fare”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment