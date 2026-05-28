S&P 500 7,542 ▲0.29%
DOW 50,620 ▼0.05%
NASDAQ 26,761 ▲0.32%
NAFTA 89.29 ▲0.69%
ARI 4,497 ▲0.35%
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
BTC $72,878 ▼ -2.91% ETH $1,988 ▼ -3.59% XRP $1.3009 ▼ -2.05% SOL $80.9200 ▼ -3.36%
28 May 2026
Politika

Presidenti i Këshillit Evropian vizitë në Tiranë më 2 qershor, takime me Ramën dhe Begajn

Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, do të vizitojë Tiranën më 2 qershor, në kuadër të turit të tij në Ballkanin Perëndimor para Samitit BE-Ballkani Perëndimor që do të mbahet më 5 qershor në Tivat të Malit të Zi.

Gjatë qëndrimit në Shqipëri, Costa do të takohet me kryeministrin Edi Rama, presidentin Bajram Begaj, si dhe me studentët e Kampusit të Tiranës të Kolegjit të Europës. Pas Tiranës, ai do të udhëtojë drejt Shkupit për takim me kryeministrin Hristijan Mickoski.

“Turneu im i dytë në Ballkanin Perëndimor dërgon një sinjal të qartë: angazhimi i BE-së ndaj rajonit është real; po aq real sa edhe mundësia për zgjerim. Momenti është këtu. Tani është koha për rezultate”, deklaroi Costa.

Presidenti i Këshillit Evropian do të zhvillojë vizita në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor nga 1 deri më 5 qershor. Turi nis në Sarajevë, vazhdon në Tiranë, Shkup, Prishtinë e Beograd dhe mbyllet në Mal të Zi.

Më 3 qershor, Costa do të vizitojë Prishtinën, ku do të takohet me ushtruesen e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu, kryeministrin në largim Albin Kurti dhe liderët e partive opozitare.

Ndërsa më 5 qershor, ai do të bashkëdrejtojë Samitin BE-Ballkani Perëndimor në Tivat, ku tema qendrore do të jetë “Mirëqenia dhe stabiliteti i përbashkët i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor”.

