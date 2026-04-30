S&P 500 7,198 ▲0.88 % DOW 49,605 ▲1.52 % NASDAQ 24,867 ▲0.79 % NAFTA 103.56 ▼3.11 % ARI 4,629 ▲1.48 % S&P 500 7,198 ▲0.88 % DOW 49,605 ▲1.52 % NASDAQ 24,867 ▲0.79 % NAFTA 103.56 ▼3.11 % ARI 4,629 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
Sporti

Presidenti i Trabzonsporit sqaron të ardhmen e Muçit: Vendos trajneri, nëse duhet ta blejmë apo jo

· 1 min lexim

Presidenti i Trabzonsporit, Ertugrul Dogan, njoftoi vendimin në lidhje me Ernest Muçin, e ardhmja e të cilit me ekipin ishte e pasigurt.

Muçi, i cili pati sezonin më të mirë në karrierën e tij me Trabzonsporin si i huazuar nga Besiktas, e konfirmoi zyrtarisht situatën e tij vetëm 10 ditë para se të skadonte opsioni në kontratën e tij.

Dogan tha sa vijon në lidhje me transferimin e Muçit: “Është një vendim teknik. Nëse trajneri ynë thotë se Muçi duhet të qëndrojë në Trabzon, atëherë klubi i Trabzonsporit do të bëjë pjesën e vet. Mendoj se duhet të paguhen rreth 7.5 milionë euro. Nëse ka ndonjë gabim, do ta korrigjojmë…”

Sulmuesi shqiptar i cili u huazua nga Beshiktashi me opsion blerjeje, pati sezonin më të mirë në karrierën e tij, duke kontribuar me 13 gola dhe 8 asiste në 37 ndeshje.

