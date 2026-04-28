☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,121 ▼0.73%
DOW 49,220 ▲0.11%
NASDAQ 24,556 ▼1.33%
NAFTA 99.64 ▲3.39%
ARI 4,599 ▼2.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $75,944 ▼ -0.92% ETH $2,276 ▲ +0.07% XRP $1.3725 ▼ -1.05% SOL $83.4400 ▼ -0.96%
28 Apr 2026
Breaking
Gati për një revolucion të vërtetë, Real Madrid nxjerr në treg 6 lojtarë. Dy të tjerë janë ende në proces zgjidhjeje Në rast se Julian Alvarez nuk vjen, Barcelona do të tentojë yllin brazilian të sulmit. Kushton mbi 75 milionë euro PS dhe PD në spiralen e cinizmit “Ai është viktimë e një padrejtësie”, flet avokati i Rocchit: Nuk e di nëse do të kthehet, por do të dimë të mbrohemi mirë IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa urgjente ndaj ndotjes së ajrit nga Obiliqi
Menu
Sporti

Presidenti i Vllaznisë thumbon Elbasanin: Disa festojnë para kohe sepse nuk janë mësuar të jenë në krye

· 2 min lexim

Elbasani i mori kreun e renditjes së Superiores skuadrës së Vllaznisë, pasi e mposhti 3-1 në shtëpi ekipin kuqeblu në një sfidë shumë të luftuar. Kjo ishte një fitore që solli festë te tifozeria verdheblu, e cila pushtoi rrugët e qytetit pas këtij suksesi.

Një festë për të cilën nuk ka ngurruar të thumbojë presidenti i Vllaznisë, Alban Xhaferi, i cili me një postim në rrjetet sociale, ka dhënë një mesazh të qartë se ekipi i tij nuk është dorëzuar në luftën për titull.

POSTIMI I XHAFERIT

DISA FESTOJNË PARA KOHE…

…sepse nuk janë mësuar të jenë në krye.

Ne ❤️💙 dimë të presim…

dhe të godasim në momentin e duhur.

Sepse kjo është një skuadër që ngrihet.

Një qytet që nuk thyhet.

Dhe një rrugë që na çon drejt kreut 🤝

Me ndihmën e Zotit… deri në fund ⚽️🥇

#Besojmë #ForcaVllaznia 🔴🔵

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu