Presidenti i Vllaznisë thumbon Elbasanin: Disa festojnë para kohe sepse nuk janë mësuar të jenë në krye
Elbasani i mori kreun e renditjes së Superiores skuadrës së Vllaznisë, pasi e mposhti 3-1 në shtëpi ekipin kuqeblu në një sfidë shumë të luftuar. Kjo ishte një fitore që solli festë te tifozeria verdheblu, e cila pushtoi rrugët e qytetit pas këtij suksesi. Një festë për të cilën nuk ka ngurruar të thumbojë presidenti […]
Elbasani i mori kreun e renditjes së Superiores skuadrës së Vllaznisë, pasi e mposhti 3-1 në shtëpi ekipin kuqeblu në një sfidë shumë të luftuar. Kjo ishte një fitore që solli festë te tifozeria verdheblu, e cila pushtoi rrugët e qytetit pas këtij suksesi.
Një festë për të cilën nuk ka ngurruar të thumbojë presidenti i Vllaznisë, Alban Xhaferi, i cili me një postim në rrjetet sociale, ka dhënë një mesazh të qartë se ekipi i tij nuk është dorëzuar në luftën për titull.
POSTIMI I XHAFERIT
DISA FESTOJNË PARA KOHE…
…sepse nuk janë mësuar të jenë në krye.
Ne ❤️💙 dimë të presim…
dhe të godasim në momentin e duhur.
Sepse kjo është një skuadër që ngrihet.
Një qytet që nuk thyhet.
Dhe një rrugë që na çon drejt kreut 🤝
Me ndihmën e Zotit… deri në fund ⚽️🥇
#Besojmë #ForcaVllaznia 🔴🔵
