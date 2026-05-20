Pretendime për taksa të papaguara, Departamenti i Drejtësisë bën një marrëveshje me Trump
Departamenti Amerikan i Drejtësisë zgjeroi të martën marrëveshjen për zgjidhjen e padisë së presidentit amerikan Donald Trump kundër Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme (IRS) lidhur me publikimin e deklaratave të tij tatimore.
Sipas raportimeve të medias, marrëveshja e re përfshin një premtim që IRS nuk do të ngrejë më pretendime ndaj Trump, anëtarëve të familjes së tij apo kompanive të tij për taksa të papaguara.
Marrëveshja fillestare, e arritur një ditë më parë, krijonte një fond prej afro 1.8 miliardë dollarësh për të kompensuar viktimat e “përdorimit të dyshuar të zbatimit të ligjit si armë”, por nuk përfshinte çështjen e auditimeve tatimore të Trump.
Në dokumentin e publikuar të martën thuhet se IRS është “e ndaluar dhe e përjashtuar përgjithmonë” nga ndjekja e ekzaminimeve ndaj Trump, personave të lidhur me të dhe bizneseve të tij.
Sipas mediave amerikane, shtesa e marrëveshjes u nënshkrua nga Prokurori i Përgjithshëm në detyrë, Todd Blanche, por jo nga përfaqësues të IRS-së apo avokatët aktualë të Trump.
Departamenti i Drejtësisë deklaroi se është praktikë e zakonshme që palët të heqin dorë nga pretendimet ekzistuese ose të mundshme për të shmangur procese të reja gjyqësore në të ardhmen. Megjithatë, ai sqaroi se marrëveshja lidhet vetëm me auditimet ekzistuese dhe jo me hetime të mundshme në të ardhmen.
