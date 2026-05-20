Trump do të vizitojë Francën për të marrë pjesë në samitin e liderve të G7-ës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të vizitojë Francën në qershor për të marrë pjesë në samitin e udhëheqësve të Grupit të Shtatë vendeve (G7), raportuan mediat lokale të martën.
Samiti i këtij viti do të zhvillohet në Evian-les-Bains në Francën juglindore nga 15 deri në 17 qershor.
G7 bashkon shtatë nga ekonomitë më të përparuara në botë – Kanadanë, Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA-në – me Bashkimin Evropian që është gjithashtu anëtar.
Ai shërben si platforma kryesore për anëtarët për të diskutuar dhe koordinuar përgjigjet ndaj sfidave të mëdha globale ekonomike, financiare dhe gjeopolitike.
