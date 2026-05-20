Tërmeti 5.9 ballë godet Japoninë jugore
Një tërmet me magnitudë 5.9 ballë të shkallës Rihter goditi të mërkurën jugun e Japan, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së.
Lëkundjet sizmike ndodhën në orën 11:46 sipas kohës lokale, në një thellësi prej rreth 50 kilometrash. Sipas autoriteteve japoneze, tërmeti u ndje në disa zona të jugut të vendit, ndërsa intensiteti sizmik prej 5 ballë u regjistrua në Amami Jugor, në prefekturën Kagoshima Prefecture.
Deri tani nuk raportohet për dëme materiale apo persona të lënduar. Autoritetet japoneze konfirmuan gjithashtu se nuk është lëshuar paralajmërim për cunami.
