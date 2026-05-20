☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 20 May 2026
S&P 500 7,354 ▼0.67%
DOW 49,364 ▼0.65%
NASDAQ 25,871 ▼0.84%
NAFTA 102.78 ▼1.32%
ARI 4,488 ▼0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,371 ▲ +0.23% ETH $2,133 ▼ -0.33% XRP $1.3714 ▼ -1.22% SOL $84.9400 ▼ -0.61%
S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 102.78 ▼1.32 % ARI 4,488 ▼0.53 % S&P 500 7,354 ▼0.67 % DOW 49,364 ▼0.65 % NASDAQ 25,871 ▼0.84 % NAFTA 102.78 ▼1.32 % ARI 4,488 ▼0.53 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
Rama në Seul, kryeministri koreano-jugor vlerësime për “Diellën”: Teknologji e avancuar për një ministre virtuale&#823 Astrologu Jorgo Pulla zbulon parashikimin e yjeve për 12 shenjat e zodiakut Rama në Seul, kryeministri koreano-jugor me vlerësimet më të larta për ministren virtuale “Diella” Vizita në Korenë e Jugut, Rama takim me homologun Kim Min-seok: Forcojmë bashkëpunimin në tregti, investime dhe inteligjencë artificiale Tjetër aksion AMP në Sarandë, ndalohet efektivi i krimeve të rënda
Menu
Bota

Tërmeti 5.9 ballë godet Japoninë jugore

· 1 min lexim

Një tërmet me magnitudë 5.9 ballë të shkallës Rihter goditi të mërkurën jugun e Japan, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së.

Lëkundjet sizmike ndodhën në orën 11:46 sipas kohës lokale, në një thellësi prej rreth 50 kilometrash. Sipas autoriteteve japoneze, tërmeti u ndje në disa zona të jugut të vendit, ndërsa intensiteti sizmik prej 5 ballë u regjistrua në Amami Jugor, në prefekturën Kagoshima Prefecture.

Deri tani nuk raportohet për dëme materiale apo persona të lënduar. Autoritetet japoneze konfirmuan gjithashtu se nuk është lëshuar paralajmërim për cunami.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë