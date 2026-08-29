Një fustan i zi i Adria Arjonës spikat me dekoltenë në stilin yin-yang
Adria Arjona mori vëmendjen në tapetin e kuq të premierës në Los Angeles të filmit të saj të ri slasher, Onslaught, duke u shfaqur me një fustan të zi të thjeshtë dhe elegant nga Calvin Klein Collection.
Sipas Harper’s Bazaar, fustani bën pjesë në linjën Vjeshtë/Dimër 2026 të shtëpisë, të dizajnuar nga Veronica Leoni; ai ishte i punuar me një material si sateni në një ndërthurje me dizajn të mbështjellë që i përshtatej trupit të Arjonës. Një qepje drejt pjesës së përparme krijonte një çarje të lehtë në fund të fundit, duke lejuar që një nga këpucët e saj të zeza me majë të shfaqej në mënyrë diskrete.
Detaji më i dukshëm ishte dekolteja tip “sweetheart” me dy tone: tkanja e zezë zbrejti nga njëra anë për të formuar gjysmën e bustit, ndërsa anash zbulonte një kupë me nuancë nude në anën tjetër, një efekt yin-yang që i shtonte një notë të frymëzuar nga të brendshmet. Në pjesën tjetër fustani ishte pjesërisht i hapur në pjesën e pasme, ndërsa modeli pa brekë i jepte vokacion të pastër dhe të rafinuar pamjes.
Arjonës i kompletojnë look-un unaza veshësh të tipit klaster Apollo nga Tiffany & Co. në ngjyrë të artë, të zbukuruara me diamante në platin, dhe flokët i kishte të kapura në një topuz të ngushtë e të sheshtë për një përfundim glamor. Ajo pohoi në tapetin e kuq së bashku me partnerin Jason Momoa, dhe Harper’s Bazaar gjithashtu shënoi dhe përshkroi pamjen e saj gjatë eventit.
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