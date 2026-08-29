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Sporti

Zhegrova-Nico Gonzalez, strategjia e Juves për anësorët

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Me mbylljen e afatit kalimtar të verës që po afron, Juventusi po shqyrton mundësinë për një sulmues të ri. Mendimet e bardhezinjve po tronditen nga interesi i disa klubeve për Edon Zhegrovën. 27-vjeçari kosovar është i pëlqyer si te Lazio ashtu edhe te Al Ittihad dhe është lënë jashtë skuadrës për ndeshjen në Allianz Stadium kundër Parmës. Zyrtarisht, arsyeja është një tendosje muskulore, megjithëse ka të ngjarë që arsyeja të jetë e lidhur edhe me skenarë të mundshëm transferimi.

Nëse Zhegrova largohet, perspektiva për Nico Gonzalez mund të ndryshojë. I rikthyer nga huazimi te Atletico Madrid dhe fillimisht i planifikuar për një rikthim te skuadra e Simeones, argjentinasi u përfol gjithashtu se do të përfshihej në marrëveshjen për Alexander Sorloth, ku mund të përfshihej edhe David. Luciano Spalletti nuk e ka fshehur vlerësimin e tij për Nico-n, i cili u rikthye në stërvitje pas Kupës së Botës.

Nëse Zhegrova do të largohej nga Juventusi pas vetëm një sezoni, madje edhe në huazim, Nico Gonzalez ka të ngjarë të qëndrojë, duke përjashtuar çdo ofertë vërtet bindëse të minutës së fundit nga menaxhmenti.

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