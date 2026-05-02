Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,347 ▼ -0.25% ETH $2,305 ▼ -0.26% XRP $1.3901 ▼ -0.26% SOL $83.9800 ▼ -0.25%
02 May 2026
Breaking
Arsenal mbyll pjesën e parë 3-0 ndaj Fulham në derbin e Londrës AGSH: Gjuha denigruese ndaj medias rrezikon lirinë e shtypit Aksident i rëndë në Shkodër, humb jetën pasagjeri Emiratet e Bashkuara Arabe heqin të gjitha masat paraprake të trafikut ajror të vendosura gjatë sulmeve iraniane Irani: SHBA nuk e do propozimin, lufta mund të nisi sërish
Menu
roze

Princesha Charlotte feston 11-vjetorin, familja publikon portretin e ri nga Cornwall

· 1 min lexim

Princi William dhe Kate Middleton publikuan një portret të ri të princeshës Charlotte me rastin e 11-vjetorit të saj. Fotografia paraqet Charlotte të buzëqeshur në një peizazh të lulëzuar, e veshur me bluzë me vija dhe xhinse, teksa në postimin e prindërve shfaqet urimi për ditëlindje: “Ne i urojmë Charlotte një 11-vjetor të lumtur!”

Fotografia është realizuar nga fotografi Matt Porteous gjatë pushimeve të Pashkëve të familjes në Cornwall, sipas TV Klan. Charlotte është fëmija i dytë i çiftit, ndër tre vëllezërve, pas princit George dhe princit Louis.

Stilistja e veshjeve për fëmijë Amaia Arrieta, e cila e ka takuar disa herë princeshën, vë në dukje se vetëbesimi dhe natyrshmëria që shfaq Charlotte janë tipare të natyrshme të karakterit të saj dhe jo sjellje e sforcuar.

Portreti i fundit thekson tonin e thjeshtë familjar dhe pjekurinë që shfaq vajza në këtë moshë, ndërsa familja vazhdon të ndajë detaje nga jeta e përditshme me publikun; raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

