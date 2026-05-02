Princesha Charlotte feston 11-vjetorin, familja publikon portretin e ri nga Cornwall
Princi William dhe Kate Middleton publikuan një portret të ri të princeshës Charlotte me rastin e 11-vjetorit të saj. Fotografia paraqet Charlotte të buzëqeshur në një peizazh të lulëzuar, e veshur me bluzë me vija dhe xhinse, teksa në postimin e prindërve shfaqet urimi për ditëlindje: “Ne i urojmë Charlotte një 11-vjetor të lumtur!”
Fotografia është realizuar nga fotografi Matt Porteous gjatë pushimeve të Pashkëve të familjes në Cornwall, sipas TV Klan. Charlotte është fëmija i dytë i çiftit, ndër tre vëllezërve, pas princit George dhe princit Louis.
Stilistja e veshjeve për fëmijë Amaia Arrieta, e cila e ka takuar disa herë princeshën, vë në dukje se vetëbesimi dhe natyrshmëria që shfaq Charlotte janë tipare të natyrshme të karakterit të saj dhe jo sjellje e sforcuar.
Portreti i fundit thekson tonin e thjeshtë familjar dhe pjekurinë që shfaq vajza në këtë moshë, ndërsa familja vazhdon të ndajë detaje nga jeta e përditshme me publikun; raporton TV Klan.
