Privatizimi i Fannie Mae është i rrezikshëm. A do të ishte një fitore për taksapaguesit apo për donatorët e Trumpit?
Pas një viti të parë të trazuar të rikthimit të Presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, viti 2026 mund të sjellë diçka veçanërisht tronditëse në tregjet e banesave dhe hipotekave: një shitje të pjesshme të Fannie Mae dhe Freddie Mac, gjigantëve të hipotekave të kontrolluar nga qeveria, që mbështesin rreth 70% të kredive për banesa në SHBA.
Ideja, e promovuar nga drejtori i Agjencisë Federale të Financimit të Banesave (FHFA), Bill Pulte, dhe nga vetë Trump, ka alarmuar kritikët, të cilët paralajmërojnë se çmontimi i kujdestarisë federale 17-vjeçare të dy kompanive mund të tronditë tregjet financiare dhe të rrisë normat e hipotekave, ndërkohë që potencialisht mund të gjenerojë miliarda dollarë për mbështetës kyç të Trumpit. Pulte ka deklaruar se administrata po “shikon të nxjerrë … vlerë nga [Fannie dhe Freddie] për përfitimin e taksapaguesve amerikanë”.
Ekonomistët theksojnë se ka edhe rreziqe të konsiderueshme për taksapaguesit dhe se qeveria do të hiqte dorë nga diçka me vlerë që aktualisht e kontrollon dhe praktikisht e zotëron.
Çfarë janë Fannie Mae dhe Freddie Mac?
Shoqata Kombëtare Federale e Hipotekave (Fannie Mae) dhe Korporata Federale e Kredive për Banesa (Freddie Mac) qëndrojnë në zemër të sistemit amerikan të financimit të banesave prej 13 trilionë dollarësh, duke garantuar hipotekat për të mbajtur rrjedhën e kreditimit dhe për ta bërë pronësinë e banesës të arritshme për më shumë njerëz. Blerja e një shtëpie është blerja më e madhe që shumica e amerikanëve bëjnë ndonjëherë. Financimi i këtyre shumave për individët është një rrezik i madh për huadhënësit. Prandaj, garancitë e kredive të ofruara nga Fannie dhe Freddie ulin një pjesë të rrezikut për kompanitë e hipotekave, duke i bërë ato më të gatshme të japin kredi për banesa dhe duke ulur koston e huamarrjes për blerësit.
Të krijuara më shumë se 50 vjet më parë si ndërmarrje të sponsorizuara nga qeveria, Fannie dhe Freddie ishin në pronësi të aksionarëve privatë përpara krizës së banesave të vitit 2008, kur qeveria i mori nën kontroll për të parandaluar kolapsin e tyre. Që atëherë, Kongresi dhe administratat e mëparshme kanë shtyrë përpjekjet për t’i rikthyer në pronësi private, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi qasjen më të mirë dhe frikës se një hap i gabuar mund të dëmtojë tregun e banesave dhe ekonominë në tërësi.
Tani, administrata Trump thotë se mund të ecë përpara të paktën me një riprivatizim të pjesshëm të Fannie dhe Freddie. Konservatorët përgjithësisht nuk e pëlqejnë faktin që qeveria ka një prani kaq të madhe në tregun e hipotekave sa ka sot me Fannie dhe Freddie nën kujdestari. Por Pulte dhe zyrtarë të tjerë të administratës nuk kanë paraqitur një argument të detajuar pse pikërisht tani është koha për të nisur procesin. Dhe jo të gjithë mendojnë se kjo mund të funksionojë, të paktën sipas asaj që është thënë deri tani.
“Do të habitesha nëse zoti Pulte mund ta bëjë këtë,” thotë Simon Johnson, ekonomist fitues i Çmimit Nobel në Institutin e Teknologjisë të Masaçusetsit (MIT). Johnson i përshkruan propozimet e shumta të hedhura nga administrata Trump si “një konfuzion i plotë”.
Kush është Bill Pulte?
Pulte, 37 vjeç, ka qenë në qendër të polemikave që nga marsi, kur u emërua nga Trump për të drejtuar FHFA-në, agjencinë që ka mbikëqyrur Fannie dhe Freddie që kur qeveria mori kontrollin e tyre. Ai është nipi i William J. Pulte, i cili në vitin 1950 themeloi Pulte Homes, një kompani e madhe ndërtimi banesash. Përveç anëtarësisë në bordin e PulteGroup, përvoja e Pultes më të riut në fushën e banesave është e kufizuar dhe kritikët kanë vënë vazhdimisht në dyshim mungesën e ekspertizës së tij.
Si kreu i FHFA-së, Pulte shkarkoi shpejt një pjesë të madhe të bordeve të kompanive dhe e emëroi veten kryetar të të dyjave, Fannie dhe Freddie. Është një veprim që Johnson, i cili ishte një nga anëtarët e bordit të shkarkuar, e konsideron juridikisht të dyshimtë. Ligji federal thotë se drejtori i FHFA-së nuk mund të mbajë asnjë post ose pozicion në Fannie ose Freddie apo në një entitet të lidhur, megjithatë Pulte u bë kryetar gjithsesi.
“Është shumë jokonvencionale,” vëren Mark Zandi, kryeekonomist në Moody’s Analytics, ndërsa Johnson argumenton se është “tronditëse dhe jashtëzakonisht e çuditshme” që po injorohet një “themeli juridik thelbësor” i FHFA-së.
FHFA këmbëngul se Pulte ka autoritetin ligjor për t’u bërë kryetar dhe ai ka kompetenca të gjera mbi kompanitë për sa kohë ato janë nën kujdestari. FHFA refuzoi të komentojë për këtë histori.
Pulte i është bashkuar presidentit duke kërkuar me zë të lartë që Rezerva Federale të ulë normat e interesit, një veprim që ekonomistët paralajmërojnë se kërcënon pavarësinë e bankës qendrore. Ai ka ngritur gjithashtu vetullat duke përdorur autoritetin hetimor të agjencisë për të ndjekur kundërshtarë politikë të Trumpit për dyshime për mashtrim hipotekor.
Vitin e kaluar, Pulte akuzoi guvernatoren e Rezervës Federale, Lisa Cook, për mashtrim hipotekor — një akuzë që ajo e ka mohuar dhe që avokati i saj e ka quajtur “pa bazë”. Cook, e emëruar nga Biden, është gruaja e parë me ngjyrë që shërben në Bordin e Guvernatorëve të Fed-it. Më pas, Shtëpia e Bardhë e përmendi akuzën si bazë për largimin e saj, një hap pa precedent në historinë mbi 100-vjeçare të Rezervës Federale. Çështja po shqyrtohet nga Gjykata e Lartë, e cila e ka lejuar Cook të qëndrojë në detyrë për momentin.
Pulte ka qenë gjithashtu në qendër të polemikave të tjera më pak të rëndësishme. Sekretarit të Thesarit, Scott Bessent, iu kërkua në CNBC të përgjigjej ndaj disa raportimeve mediatike sipas të cilave, pasi Pulte e kishte përgojuar atë te Trump, Bessent e kishte kërcënuar se do ta godiste me grusht. “Sekretarët e Thesarit që nga koha e Alexander Hamiltonit kanë një histori duelesh,” ishte përgjigjja e Bessentit.
Bisedat për shitjen e aksioneve të Fannie dhe Freddie
Gjatë gjithë vitit 2025, Pulte ka hedhur idenë e një oferte aksionesh për të shitur të paktën një pjesë të Fannie dhe Freddie te investitorë privatë. Edhe pse ka bërë thirrje për kujdes sa i përket formës së çdo oferte, ai ka theksuar vazhdimisht se çdo vendim për kohën dhe strukturën e saj i takon vetëm presidentit. Në përpjekje për të ulur normat e hipotekave muajin e kaluar, Trump urdhëroi kompanitë të blejnë 200 miliardë dollarë në obligacione hipotekore, duke rritur pasigurinë rreth kohës së riprivatizimit. Por në një intervistë të fundit në CNBC, Pulte nuk e përjashtoi këtë mundësi, duke thënë se presidenti do të vendosë brenda një ose dy muajsh nëse do të ecë përpara me planin.
“Është tërësisht në dorën e presidentit se çfarë do të vendosë të bëjë në lidhje me IPO-në e Fannie dhe Freddie,” tha ai, duke iu referuar një oferte fillestare publike.
Nëse administrata vendos të ecë përpara, rreziku është i lartë.
“Ka probleme serioze nëse nuk e bëjnë siç duhet. Dhe ka rreziqe të mundshme sistemike financiare,” thotë Susan Wachter, bashkëdrejtuese e Institutit Penn për Kërkime Urbane.
Në lojë janë shumë para, sipas Johnsonit të MIT-it. “Nëse bëhet gabim, mund të krijohen rreziqe për qeverinë në të ardhmen.” Ai thotë se një hap i gabuar mund të rrisë normën e interesit që njerëzit duhet të paguajnë për hipotekat 30-vjeçare me normë fikse.
Ndërsa Pulte ka thënë se shitja e aksioneve të Fannie dhe Freddie do të “nxjerrë vlerë” për taksapaguesit, Zandi nuk pajtohet.
“Nga pikëpamja buxhetore, nuk do të thotë asgjë,” thotë Zandi. Kjo sepse, sipas tij, qeveria i kontrollon dhe praktikisht i zotëron këto institucione të vlefshme dhe madje ka të drejtën të marrë të gjitha fitimet e tyre — miliarda dollarë në vit. Pra, në një ofertë aksionesh, thotë ai, taksapaguesit do të hiqnin dorë nga diçka me vlerë në këmbim të një shume të barabartë parash.
“Në fund të ditës, nuk ka asnjë përfitim për taksapaguesit,” thotë Zandi.
Donatorë kyç të Trumpit mund të fitojnë miliarda
Disa donatorë miliarderë të Trumpit mund të përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga një riprivatizim i Fannie dhe Freddie. Kur kompanitë u shpëtuan gjatë krizës së banesave në vitin 2008, çmimet e aksioneve të tyre u rrëzuan, pasi qeveria praktikisht i zotëronte dhe i kontrollonte plotësisht. Disa investitorë i blenë më pas ato aksione me çmime shumë të ulëta, duke spekuluar se një lirimi eventual nga kontrolli federal do t’i bënte pjesëmarrjet e tyre shumë më të vlefshme. Ata aksionarë kanë qenë kryesisht në mëshirë të asaj që qeveria vendos të bëjë më tej. Një dalje nga kujdestaria mund të zhdukë pothuajse vlerën e atyre aksioneve të vjetra ose mund të strukturohet në një mënyrë që i shpërblen ndjeshëm ata investitorë.
“Qeveria i mban letrat këtu,” thotë Mike Calhoun, president i Qendrës për Huadhënie të Përgjegjshme, një organizatë kërkimore dhe politike jopartiake. Ai thotë se aksionarët kanë ngritur padi duke kërkuar që qeveria t’u paguajë diçka mbajtësve të atyre aksioneve të vjetra. Por sa do të marrin — një shumë qesharake apo një fitim gjigant — kjo është diçka që administrata mund ta diktojë. “Sa fort duan të luajnë?” pyet Calhoun.
Investitorët miliarderë me zotërime të mëdha të atyre aksioneve të vjetra përfshijnë menaxherë të njohur fondesh spekulative, të cilët rastësisht janë donatorë të mëdhenj të Trumpit dhe mbështetës të zëshëm të tij: Bill Ackman, përmes fondit të tij Pershing Square, mban pjesë në të dyja, Fannie Mae dhe Freddie Mac, që një vit më parë vlerësoheshin rreth 1 miliard dollarë. Ai ka bërë thirrje publikisht që ndërmarrjet e sponsorizuara nga qeveria të dalin nga kujdestaria. Analistët që ndjekin zotërimet e investitorëve të njohur sugjerojnë se John Paulson ka bërë investime të mëdha në Fannie dhe Freddie, por madhësia dhe vlera aktuale e zotërimeve të tij nuk dihen publikisht. Një zëdhënës i Paulson refuzoi të komentojë.
Potenciali për një fitim të madh të investitorëve nuk ka kaluar pa u vënë re nga anëtarja më e lartë e pakicës në Komitetin e Senatit për Bankat, Banesat dhe Çështjet Urbane, senatoren Elizabeth Warren, demokrate nga Masaçusetsi.
“Jam shumë e shqetësuar se administrata Trump është shumë e fokusuar tek ajo se si do të dalin miliarderët në çdo marrëveshje për Fannie/Freddie,” i tha Warren NPR-së, “dhe nuk po i kushton aspak vëmendje asaj se çfarë do të ndodhë me familjen e re që shpreson të blejë shtëpinë e saj të parë si pasojë e çdo marrëveshjeje.”
Një zëdhënës i Pershing Square refuzoi të komentojë, por në një postim në X, Ackman tha se ishte në dijeni të sugjerimeve se investitorët që mbajnë aksione të Fannie dhe Freddie, “që përfshijnë shumë mbështetës të @realDonaldTrump, po kërkojnë një dhuratë nga Presidenti”.
“Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës,” shkroi Ackman.
Pse dalja nga kujdestaria është kaq e ndërlikuar
“Ideja e kujdestarisë është që të punosh mbi problemet, t’i vendosësh këto institucione në një bazë të shëndoshë financiare dhe pastaj, në një moment të caktuar, t’i bësh përsëri private — t’i lirosh,” thotë Zandi.
Në një intervistë në Fox Business vitin e kaluar, sekretari i Thesarit, Bessent, sugjeroi se shitja edhe e një pjese të vogël të Fannie dhe Freddie te investitorë privatë mund të sillte rreth 30 miliardë dollarë, “një nga marrëveshjet më të mëdha, ndoshta më e madhja në histori”.
“Këto janë kompani shumë të mëdha — me vlerësime në qindra miliarda dollarë — kështu që nëse do të shisnim një pjesë prej 3% deri në 6%, do të arrinim të paktën në atë shifër,” tha ai.
Por kthimi i kompanive në pronësi private — atë që disa ekonomistë e quajnë t’i lësh “në natyrë” — është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet dhe përfshin marrjen e disa vendimeve të mëdha për të cilat për më shumë se një dekadë Kongresi dhe administratat e mëparshme nuk kanë arritur konsensus.
Meqenëse Fannie dhe Freddie janë gurthemeli i tregut amerikan të hipotekave prej shumë trilionë dollarësh, ato janë shembulli klasik i institucioneve “tepër të mëdha për të dështuar”. Qeveria federale tashmë ka treguar se është e gatshme të ndërhyjë me qindra miliarda dollarë, nëse është e nevojshme, për t’i shpëtuar ato. Alternativa e zymtë do të ishte një katastrofë sistemike financiare dhe ekonomike.
James Lockhart, një ish-drejtor i FHFA-së i emëruar nga Presidenti George W. Bush, thotë se investitorët mund të përfitojnë duke zotëruar aksione të Fannie dhe Freddie nga përpara krizës së vitit 2008, por qeveria ishte e ekspozuar ndaj një rreziku tepër të madh. Ai thotë se ishte “kokë, fitojnë aksionarët; bisht, humbin taksapaguesit”.
Lockhart thotë se kjo barazim duhet të rregullohet përpara se Fannie dhe Freddie të lirohen. Duke pasur parasysh rëndësinë e tyre sistemike, Fannie dhe Freddie do të kenë gjithmonë një lloj mbështetjeje të nënkuptuar nga qeveria.
Në një postim në maj në Truth Social, Trump shkroi: “Jam duke punuar për t’i BËRË KËTO KOMPANI TË MAHNITSHME PUBLIKE, por dua të jem i qartë: Qeveria e SHBA-së do të mbajë GARANCITË e saj të nënkuptuara dhe unë do të qëndroj i fortë në pozicionin tim për t’i mbikëqyrur ato si President.”
Por detajet e kësaj mbështetjeje qeveritare dhe madhësia e rezervës së parasë që kompanitë do të duhej të mbanin për emergjenca, për të mbrojtur taksapaguesit nga një tjetër shpëtim financiar, janë çështje kyçe që ende nuk janë vendosur.
Sa do të vlejnë aksionet e vjetra të mbajtura nga investitorët? Sipas kushteve të shpëtimit qeveritar, Fannie Mae dhe Freddie Mac ende i detyrohen qeverisë qindra miliarda dollarë. A do të falet ky borxh? Dhe nëse Fannie dhe Freddie riprivatizohen, çfarë autoriteti do të ruajë qeveria mbi aksesin në kreditë hipotekore për amerikanët e zakonshëm që kërkojnë të blejnë shtëpi?
Calhoun, nga Qendra për Huadhënie të Përgjegjshme, thotë se pasiguria rreth një oferte publike aksionesh ka të ngjarë të çojë në norma më të larta hipotekash, sepse investitorët që financojnë këto kredi do të kërkonin kompensim më të lartë për rrezikun e shtuar.
“Ka një konsensus mjaft të gjerë se ekziston rreziku i një tronditjeje në treg nga një ofertë aksionesh e Fannie dhe Freddie ose nga dalja e tyre nga kujdestaria,” thotë Calhoun.
Në një intervistë në maj në CNBC, Pulte dukej se u tërhoq nga ideja se administrata kishte një plan për t’i riprivatizuar plotësisht Fannie Mae dhe Freddie Mac.
“Nuk thashë privatizim; Trump nuk tha privatizim,” tha ai. “Po flasim për një IPO … por mund ta bëjmë këtë dhe t’i mbajmë ato në kujdestari.”
Calhoun thotë se Pulte duket se po sugjeron që qeveria mund të shesë vetëm një copë të Fannie dhe Freddie te investitorët pa e tronditur shumë tregun e banesave, ndërkohë që më vonë do të zgjidhte daljen nga kujdestaria. Por derisa këto pyetje më të mëdha të marrin përgjigje, thonë ekspertët, do të jetë e pamundur për investitorët të dinë si ta vlerësojnë çdo ofertë të tillë aksionesh.
“Nuk ka vërtet asnjë vlerë aty, përveç nëse qeveria vendos të heqë dorë nga një pjesë e vlerës që zotëron,” thotë Lockhart.
Zandi thekson listën e gjatë të pyetjeve pa përgjigje: A do të jenë Fannie dhe Freddie vërtet private? Cilat do të jenë standardet e tyre të kapitalit? Çfarë roli do të vazhdojë të luajë qeveria dhe si do të rregullohen kompanitë? “Nëse nuk mund t’u përgjigjesh asnjërës prej këtyre pyetjeve,” thotë ai, “si mund ta vlerësojë realisht një investitor këto kompani?”
“Jam skeptik,” thotë Zandi. “Investitorët nuk mund ta dinë vlerën e këtyre institucioneve derisa të kuptojnë se cili do të jetë gjendja përfundimtare.”
Nëse administrata Trump do të ecë përpara gjithsesi, kjo ka të ngjarë të nënkuptojë se investitorët do të ofronin një çmim më të ulët për aksionet sesa do të ofronin nëse dalja nga kujdestaria do të ishte më qartë e përcaktuar, sepse pa këtë qartësi rreziku për investitorët është më i madh.
“Taksapaguesit nuk do të merrnin një çmim të drejtë për aksionet e kompanive,” thotë Calhoun.