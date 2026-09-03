Prodhuesi gjerman i armëve fshihet nga agjentët rusë: Planifikonin të më helmonin me “Novichok”
Prodhuesi gjerman i armëve Stefan Thumann, i cili furnizon Ukrainën me dronë luftarakë, pretendon se është vënë në shënjestër të shërbimeve sekrete ruse. Drejtuesi 39-vjeçar i kompanisë “Donaustahl” jeton prej muajsh në vende sekrete dhe ruhet gjatë 24 orëve nga truprojat, për shkak të dyshimeve për një atentat ndaj tij, raporton Bild.
Në një intervistë për podkastin e gazetarit të BILD, Paul Ronzheimer, Thumann tha se nuk mund të tregonte as qytetin gjerman ku ndodhej gjatë regjistrimit. “Jam plotësisht i izoluar. Njerëzit e mi të dashur nuk janë pranë meje. Jetoj vetëm me truprojat e mia”, deklaroi ai.
Thumann tha se nuk e ka parë familjen prej muajsh dhe se komunikon me të vetëm nëpërmjet aplikacioneve të koduara.
Sipas tij, autoritetet gjermane e njoftuan pak përpara Krishtlindjeve të vitit 2025 se jeta e tij mund të ishte në rrezik. Vetëm pak orë pas paralajmërimit, autoritetet arrestuan një person që dyshohej se po grumbullonte informacione për vendndodhjen e tij.
Thumann tha se më pas iu konfirmua se kërcënimi vinte nga Rusia dhe se bëhej fjalë për “jetë a vdekje”. Ai pretendon se agjentët e nivelit të ulët ishin angazhuar për të zbuluar se ku ndodhej, përpara kryerjes së një atentati me helm.
Sipas tij, nga informacionet e marra në Bundestag, në atentat parashikohej të përdorej agjenti nervor rus “Novichok”. Kjo substancë është përdorur edhe në helmimin e kritikut të Kremlinit, Alexei Navalny, i cili më pas vdiq në një burg rus.
Biznesmeni tha se truprojat e tij janë trajnuar për të reaguar në rast helmimi dhe mbajnë me vete medikamente të posaçme. Ai deklaroi gjithashtu se ka hartuar testamentin, deklaratën për dhurimin e organeve dhe udhëzimet për kujdesin shëndetësor në rast se humbet aftësinë për të vendosur.
Kompania “Donaustahl” furnizon Ukrainën me dronë që mund të përdoren kundër ushtarëve dhe automjeteve në fushën e betejës, ndërsa mes klientëve të saj është edhe njësia ukrainase “Kraken”.
Thumann pretendoi se Gjermania dhe Rusia ndodhen tashmë në luftë dhe se operacionet ruse në territorin gjerman nuk mund të cilësohen më thjesht si “luftë hibride”. “Veprime të tilla si sabotazhi janë akte të zakonshme lufte. Ato kontrollohen dhe koordinohen nga forcat e armatosura ruse”, deklaroi ai.
Pretendimet e Thumannit për planin e atentatit dhe përfshirjen e shërbimeve ruse nuk janë konfirmuar publikisht nga autoritetet gjermane ose ruse.
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