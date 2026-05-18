Protesta e radhës në qershor, Berisha: Do të jetë më e fuqishmja që ka njohur Shqipëria
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se në qershor do të zhvillohet protesta e radhës së Partisë Demokratike. Edhe pse nuk dha datë, ai tha se do të jetë në ditët e para të muajit.
“Siç e dini, janë nga sot gjer me datën 30, dy ngjarje të mëdha. Është referendumi për votëbesimin e kryetarit dhe është Kuvendi Kombëtar. Tani, e vërteta, këto janë procese që kërkojnë punë, kërkojnë përgatitje teknike, kërkojnë një punë të gjerë. Ndaj dhe u siguroj që ditët më të para të qershorit do të jetë kryengritja paqësore më e fuqishme që ka njohur Shqipëria”, tha Berisha.
Pas paraqitës së tij në SPAK, kreu demokrat akuzoi ish-drejtuesin e institucionit, Altin Dumani se ka mashtruar në dokumentet që ka paraqitur në veting lidhur me një vilë që posedonte familja e gruas së tij. Kreu demokrat paralajmëroi kallëzim penal për Dumanin, njëjtë si me gjyqtaren Irena Gjoka.
