Protestues në Portland, Oregon, u mblodhën të shtunën në mëngjes përgjatë bregut të lumit në qendër të qytetit.
Zemërimi në rritje për vrasjen e një gruaje nga një agjent i ICE-s në Minneapolis u përhap të shtunën në rrugë anembanë vendit, ndërsa turma protestuesish u mobilizuan kundër asaj që e quajtën teprinë e fushatës së deportimeve masive të administratës Trump.
Fushata “Ice Out for Good” organizoi demonstrata në qytete të vogla dhe të mëdha, përfshirë disa që kanë qenë objektiva kryesore të goditjes së Presidentit Trump ndaj emigracionit. Protestat erdhën tre ditë pasi një agjent i ICE-s në Minneapolis qëlloi për vdekje Renee Nicole Good, një shtetase amerikane, e cila ndodhej në timonin e makinës së saj gjatë një përballjeje në South Minneapolis.
Pothuajse menjëherë, interpretimet kontradiktore të vrasjes — e cila u filmua nga disa kënde — e ndanë vendin sipas vijave ideologjike. Udhëheqësit e shtetit të Minesotës e përshkruan veprimin e agjentit si përdorim të pajustifikueshëm të forcës vdekjeprurëse kundër një civileje që po përpiqej të largohej nga vendngjarja. Nga ana tjetër, zyrtarët e administratës Trump pretenduan se znj. Good ishte një terroriste e majtë e brendshme që kishte tentuar të shtypte me makinë agjentin e ICE-s dhe se ky i fundit kishte vepruar në vetëmbrojtje.
Në dritën e vrasjes në Minneapolis dhe një tjetër incidenti në Portland, Oregon, ku agjentë të Patrullës Kufitare qëlluan dhe plagosën dy persona në një makinë të enjten, grupe aktivistësh — përfshirë organizatorët e protestave “No Kings” dhe “Hands Off” të vitit të kaluar — bënë thirrje për një fundjavë “mobilizimi mbarëkombëtar”.
“Renée Nicole Good dhe viktimat në Portland janë vetëm viktimat më të fundit të sundimit të terrorit të ICE-s,” tha një nga grupet, lëvizja 50501, në një deklaratë për shtyp. “ICE ka brutalizuar komunitetet për dekada, por dhuna e saj nën regjimin Trump është përshpejtuar.”
Administrata Trump ka zhvilluar operacione të mëdha zbatimi të ligjit në qytet pas qyteti; në Minneapolis objektivi kryesor kanë qenë emigrantët somalezë. Ashtu siç ka ndodhur edhe gjetkë, agjentët federalë që zbritën në lagjet e qytetit u pritën nga protestues me kamera dhe bilbila.
Në Minneapolis, reagimi publik ndaj vrasjes së znj. Good ka qenë i shpejtë dhe i zemëruar. Forcat e rendit kanë përdorur gaz lotsjellës kundër protestuesve jashtë një ndërtese federale pranë aeroportit të qytetit. Guvernatori Tim Walz, i cili ka bërë thirrje për qetësi ndërsa ka dënuar ashpër të shtënat, ka vënë në gatishmëri Gardën Kombëtare të shtetit në rast trazirash. Ndërkohë, Presidenti Trump ka dërguar më shumë agjentë federalë në qytet.
Deri në fundjavë, demonstratat ishin përhapur edhe në qytete të tjera.
Minneapolis
Tronditja dhe zemërimi për vrasjen e znj. Good ishin veçanërisht të forta në Minneapolis, ku një kolonë protestuesish u shtri për disa blloqe të shtunën pasdite, duke marshuar nga Powderhorn Park drejt Lake Street, që kalon nëpër disa lagje emigrantësh.
Protesta nisi me një tubim në park. Të papenguar nga i ftohti i janarit, demonstruesit brohoritën parulla në mbështetje të emigrantëve dhe kundër ICE-s.
“Minneapolis ka kaluar kaq shumë,” tha Ben Person, 49 vjeç, duke përmendur të shtënat masive në Kishën Katolike Annunciation dhe trazirat pas vrasjes së George Floyd. Tani, tha ai, pas goditjes së zotit Trump ndaj emigrantëve somalezë dhe vrasjes së znj. Good, “ndjehet sikur po i afrohemi një pike kthese”.
Shefi i Policisë së Minneapolisit, Brian O’Hara, u tha gazetarëve se departamenti kishte anuluar pushimet dhe kishte thirrur në detyrë çdo oficer për t’u përgatitur për protesta të mëdha. Kryetari i bashkisë, Jacob Frey, tha se shumica e protestave që nga e mërkura kishin qenë paqësore, megjithëse 29 persona u arrestuan të premten në mbrëmje kur një grup i vogël vandalizoi një hotel dhe refuzoi urdhrat për t’u shpërndarë.
Zoti Frey u bëri thirrje protestuesve të ruanin qetësinë. “Ne nuk do ta kundërshtojmë kaosin e Donald Trump me markën tonë të kaosit në Minneapolis,” tha ai.
Portland, Oregon
Protestuesit u mblodhën përgjatë lumit Willamette me pankarta, karrige plazhi, flamuj dhe kapele në formë bretkose për të kundërshtuar veprimet federale për emigracionin dhe plagosjen e fundit të një çifti venezuelian nga agjentë të Patrullës Kufitare. Organizatorët drejtuan turmën me thirrjet “Abolish ICE” dhe një bandë marshimi luajti muzikë. Më pas, turma marshoi drejt qendrës së qytetit.
Celeste Dryer, 52 vjeçe, mësuese leximi në një shkollë të vogël në Fairview, tha se shkolla e saj ishte prekur drejtpërdrejt nga goditja ndaj emigracionit. “Brenda shkollës ku punoj ne i festojmë emigrantët,” tha ajo. “Është e vështirë ta përcjellësh këtë mesazh kur ajo që ndodh jashtë është kaq ndryshe.”
Kaia Wilson mbante një kapelë të bërë vetë.
Houston
Protestues në qendër të Hjustonit u mblodhën në solidaritet në një protestë të përgjithshme kundër administratës Trump.
San Antonio
Turma gjithnjë në rritje u mblodhën në qendër të San Antonios, në një shesh pranë Katedrales San Fernando, Bashkisë dhe ndërtesave të tjera qeveritare, përpara se të nisnin marshimin nën shoqërimin e policisë.
Steven Amaro, 19 vjeç, tha se ishte hera e tij e parë në një protestë. “Është vit i ri. Njerëzit duhet të festojnë, por njerëzit tashmë po vdesin,” tha ai.
Omaha
Në Omaha, demonstruesit u mblodhën në të katër qoshet e kryqëzimit të rrugëve 72 dhe Dodge, pranë kampusit të Universitetit të Nebraskës në Omaha, për të protestuar kundër zbatimit të ligjeve të emigracionit.
New York City
Në Lower Manhattan, protestuesit u mblodhën para zyrës së ICE-s në Nju Jork nën shi të vazhdueshëm, shumë prej tyre duke thënë se kishin dalë për herë të parë në protestë pas vdekjes së znj. Good.
Leah Silverman, 20 vjeçe, studente nga Arizona, tha se ndodhej rastësisht në Nju Jork dhe vendosi t’i bashkohej protestës së saj të parë kundër ICE-s. Ajo e quajti vrasjen e znj. Good “një vrasje flagrante në rrugë” dhe u shpreh e alarmuar nga mënyra se si administrata Trump u përpoq të krijonte shpejt narrativën e saj.
Boston
Muzikantë luajtën në një protestë në Boston Common, pranë ndërtesës së Shtëpisë së Shtetit të Massachusetts.
Washington, D.C.
Thirrjet “ICE out for Good!” dhe “Trump must go now!” jehuan përpara Shtëpisë së Bardhë, ndërsa protestuesit u mblodhën nën shi të dendur. Disa mbanin pankarta me portretin e znj. Good.
Rebecca Martin, 46 vjeçe, mjeke nga Falls Church, Virxhinia, tha se ishte shtyrë të merrte pjesë nga fakti që agjentët e ICE-s nuk lejuan një kalimtar — i cili u prezantua si mjek — t’i jepte ndihmë znj. Good pas të shtënave. “Nëse dikush ka nevojë mjekësore, unë do ta trajtoj,” tha ajo, duke e quajtur sjelljen e ICE-s “çnjerëzore”.
Seattle
Në Seattle, protestuesit u rreshtuan përgjatë një rruge me pankarta kundër administratës Trump dhe fushatës së saj ndaj emigracionit.