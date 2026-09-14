Protestuesit bllokojnë rrugët në ditën e parë të shkollës! Qindra nxënës në trafik për minuta me radhë
Në zonën e Zogut të Zi në Tiranë, disa persona kanë protestuar mëngjesin e sotëm, duke shkaktuar edhe vështirësi në qarkullim.
Kjo është një nga zonat më të ngarkuar të kryeqytetit, ndërsa sot qarkullimi ka qenë edhe më i lartë për shkak të nisjes së vitit të ri shkollor.
Ka qenë policia e cila ka ndërhyrë për të liruar qarkullimin, ndërsa ka shoqëruar edhe disa persona. Mes të shoqëruarve është edhe Visuar Dalipi.
Mesa duket kjo ka qenë mënyra e protestuesve për t’i uruar nxënësve ditën e parë të shkollës; duke i lënë për minuta me radhë në trafik.
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