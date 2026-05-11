Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 11 May 2026
S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 98.25 ▲2.97%
ARI 4,746 ▲0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
₿ CRYPTO
BTC $81,851 ▲ +1.01% ETH $2,340 ▼ -0.23% XRP $1.4747 ▲ +0.4% SOL $97.8200 ▲ +2.48%
S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 98.25 ▲2.97 % ARI 4,746 ▲0.31 % S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 98.25 ▲2.97 % ARI 4,746 ▲0.31 %
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Breaking
Aksident trafiku në rrugën Gradsko – Prilep, humb jetën një person “Shqiptari gjakun ta fal por suksesin jo”, Çollaku tregon kur ndodhi çarja e madhe mes Kurtit dhe Osmanit Statovci “godet” ish-partinë: Ta kesh emrin GUXO dhe mos të kesh guxim ta përkrahësh Osmanin Mbi 14 mijë gjoba, 11 shoferë në pranga – Policia rrugore publikon bilancin e javës Braçe kundër ‘Diellës’: Nuk e jap votën për ministra me AI
Menu
Opinion

Pse Berisha kërkon 100 bashki?

· 3 min lexim

Nga Ylli Pata

Nga viti 2015 Shqipëria ka 61 bashki, të cilat erdhën e u kthyen në realitet administrative nga një reformë territoriale, e cila nuk e pati(për dëshirën e saj) autorësinë e Partisë Demokratike.

Bashki, të cilat, parë një me një, mund të kenë ndonjë biguitet, por ë jitha këto bashki janë qytete reale dhe me histori në vend, jo në historinë e hershme, por edhe atë të vjetër e më gjerë.

Asnjë bashki, qoftë edhe ekzagjerimet që mund të kenë ardhur si pasojë e një kompromisi politik, si për shembull disa njësi të ofruar për minoritetet që nga Pusteci e deri te Finiqi, ata nuk janë artificiale. Kanë ekzistuar, nuk janë krijuar si pasojë e frymës politike të sistemeve.

Megjithatë, në këto 11 vjet, një pjesë e këtyre njësive vendore, për të mos thënë shumë nuk ja kanë dalë të jenë a justifikojnë të zonjat të mbijetojnë. Duke sjellë me arsye, diskutimin e një ribërje të hartës administrative.
Por PD me zërin e bashkëkryearit të reformës territorial kërkon së paku 100 bashki.

Një fiksim që PD, e jo vetëm ajo por edhe establishment opozitar që e ngre gjithë këto vite si një mundësi që Shqipëria të ketë një pluralizëm, një mundësi që opozitë të kapë mundësinë që mazhoranca ja ka ndaluar me reformën e 2015-ës.

Po është e vërtetë kjo? Që reforma territorial e ka ndaluar PD-në që të marrë votat e saj? Ka shumë, që e shtrojnë këtë tezë, çuditërisht deri tani pa argumente. Vota është univerdale. PD insiston në tezën e saj se PS fiton nga ndarja e 2015-s. Megjithatë, kur bëhen zgjedhjet, votat janë në numër, ku diferenca është votë për votë. Shqipëria spanjolle e hartës elektorale Berisha-Rama e 2008-s, ka pasur raste ku votat kanë qenë rrotë më rrotë. Por vetëm njëhërë; në 2009-n.

Po atëherë pse PD kërkon 100 bashki? Dhe kush do të jenë këto 100, a thua se janë dalmatët pullëzinj që hynë në kasaphanën e Crudeljas ë përrallën e famshme të Disney që donte tu merrte lëkurën për t’I bërë peliçe?

Përgjigja është e thjeshtë! PD kërkon një ditore në tavolinë sipas hartës që ajo e konsideron të lehtë për të fituar. Përkatësisht nuk kërkon Tiranën por një njësi më të lehtë, përshembull Paskuqann që e do të ndarë nga Kamza.

Ish-Komunat e para 2015 nk jnë gjë tjetër vetëm rudiment e këshillave të bashkuar të komunizmit, që nuk ishin pushtet vendor, veçse leva këshilluese të Komuteteve Ekzekutive. Të cilët ishin 33, pra më pak se 61.

I bie që ishim mirë kur ishim keq. Gjithsesi përgjigja s’ka nevojë për mundim: PD kërkon 100 bashki thjeshte se mund të marrë disa, po a mund të mbijetojnë ato? Kjo ëshë pyetja!

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu