Pse dështoi tentativa për të bllokuar rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë në BE
Parlamenti Europian miratoi rekomandimin pozitiv për nisjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë, ndërsa rezistenca e paralajmëruar kundër vendimit nuk u realizua. Propozimet kundërshtuese dhe amendamentet e shumta nuk arritën të ndryshojnë qëndrim; përfaqësuesit e komisioneve të Parlamentit mbështetën rekomandimin e Komisionit Europian dhe i dhanë atij një nuancë edhe më të qartë politike.
Sipas javanews, afërsia e disa lobimeve ndaj skenarëve opozitarë — përfshirë mbi 300 amendamente të paraqitura nga grupe të lidhura me figura politike vendore — nuk solli pranimin e tyre brenda trupave vendimmarrëse të Parlamentit. Eurodeputetët e Komisionit të Jashtëm, të cilët zakonisht monitorojnë proceset për vendet kandidate, vendosën ta përkrahin raportin e Komisionit dhe të mbajnë një qëndrim që e vë në dukje synimin politik për avancimin e Shqipërisë drejt BE-së.
Procesi në Parlamentin Europian funksionon përmes negociatave ndërgrupore dhe të dhënave që vijnë nga institucionet e Bashkimit Europian; në këtë rast vendimmarrja mori parasysh informacionet nga Komisioni Europian dhe nga delegacioni i BE-së në Tiranë. Edhe pse shumica e trupave punuese në Parlament i përkasin grupimeve të Partisë Popullore Europiane — aleatëve të partive konservatore shqiptare — mundësitë për ngritje shqetësimesh u orientuan brenda kornizës së dokumentit final, ku u kërkua një ekuilibër mes paralajmërimeve dhe vlerësimeve pozitive.
Siç u nënvizua gjatë debatit, vendimi ka edhe shtysat e tij kryesore: vullneti politik i mazhorancës shqiptare për të përfunduar reformën në drejtësi dhe pranimi i zgjidhjeve të njohura si ONM në Kushtetutë u cilësuan si prova e përparimit që kërkohet nga vende të tjera që më parë janë integruar në BE. Në këtë kuadër Parlamenti votoi me 57 vota në favor të rekomandimit, duke e shprehur qartë një orientim politik për ose përkrahje të hapur të procesit të anëtarësimit, ose bllokim.
Roli i vendeve kyçe të BE-së — si Gjermania, Francia, Italia, Holanda dhe shtetet nordike — së bashku me mungesën e një bllokade të koordinuar kundër qeverisë shqiptare, u përmend si faktorë që ndihmuan tejkalimin e përpjekjeve për pengim. Në fund, sipas javanews, vendimi i Parlamentit reflekton një vullnet politik për të avancuar pranimin e Shqipërisë në BE, pavarësisht lobimeve dhe amendamenteve të pamiruara.
