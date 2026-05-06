☁️
Tiranë 13°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 102.49 ▲0.22%
ARI 4,560 ▼0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $81,100 ▲ +1.14% ETH $2,363 ▲ +0.18% XRP $1.4134 ▲ +1.2% SOL $86.4000 ▲ +2.52%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.49 ▲0.22 % ARI 4,560 ▼0.19 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.49 ▲0.22 % ARI 4,560 ▼0.19 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
06 May 2026
Breaking
Pse dështoi tentativa për të bllokuar rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë në BE Momenti i shkurtër i Bad Bunny me familjen Kardashian-Jenner në Met Gala 2026 “Personazhi kryesor është Lulzim Berisha”, Ferhati: Të tjerët në video nuk janë kategoria e tij Karamuço: Janë paguar 200 mijë euro për një transferim, personazhi shumë i rrezikshëm GJKKO rrëzon kërkesën e Jorgo Goros për shtyrjen e dënimit
Menu
Opinion

Pse dështoi tentativa për të bllokuar rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë në BE

· 3 min lexim

Parlamenti Europian miratoi rekomandimin pozitiv për nisjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë, ndërsa rezistenca e paralajmëruar kundër vendimit nuk u realizua. Propozimet kundërshtuese dhe amendamentet e shumta nuk arritën të ndryshojnë qëndrim; përfaqësuesit e komisioneve të Parlamentit mbështetën rekomandimin e Komisionit Europian dhe i dhanë atij një nuancë edhe më të qartë politike.

Sipas javanews, afërsia e disa lobimeve ndaj skenarëve opozitarë — përfshirë mbi 300 amendamente të paraqitura nga grupe të lidhura me figura politike vendore — nuk solli pranimin e tyre brenda trupave vendimmarrëse të Parlamentit. Eurodeputetët e Komisionit të Jashtëm, të cilët zakonisht monitorojnë proceset për vendet kandidate, vendosën ta përkrahin raportin e Komisionit dhe të mbajnë një qëndrim që e vë në dukje synimin politik për avancimin e Shqipërisë drejt BE-së.

Procesi në Parlamentin Europian funksionon përmes negociatave ndërgrupore dhe të dhënave që vijnë nga institucionet e Bashkimit Europian; në këtë rast vendimmarrja mori parasysh informacionet nga Komisioni Europian dhe nga delegacioni i BE-së në Tiranë. Edhe pse shumica e trupave punuese në Parlament i përkasin grupimeve të Partisë Popullore Europiane — aleatëve të partive konservatore shqiptare — mundësitë për ngritje shqetësimesh u orientuan brenda kornizës së dokumentit final, ku u kërkua një ekuilibër mes paralajmërimeve dhe vlerësimeve pozitive.

Siç u nënvizua gjatë debatit, vendimi ka edhe shtysat e tij kryesore: vullneti politik i mazhorancës shqiptare për të përfunduar reformën në drejtësi dhe pranimi i zgjidhjeve të njohura si ONM në Kushtetutë u cilësuan si prova e përparimit që kërkohet nga vende të tjera që më parë janë integruar në BE. Në këtë kuadër Parlamenti votoi me 57 vota në favor të rekomandimit, duke e shprehur qartë një orientim politik për ose përkrahje të hapur të procesit të anëtarësimit, ose bllokim.

Roli i vendeve kyçe të BE-së — si Gjermania, Francia, Italia, Holanda dhe shtetet nordike — së bashku me mungesën e një bllokade të koordinuar kundër qeverisë shqiptare, u përmend si faktorë që ndihmuan tejkalimin e përpjekjeve për pengim. Në fund, sipas javanews, vendimi i Parlamentit reflekton një vullnet politik për të avancuar pranimin e Shqipërisë në BE, pavarësisht lobimeve dhe amendamenteve të pamiruara.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu