Pse “sovranisti” Berisha, i ndërron flamujt e huaj nga fryn era?
Ishte një mëngjes vjeshte i vitit 1996. Së bashku me një zyrtar të USAID-it po udhëtonim drejt Shkodrës për një projekt kundër trafikimit.
Rrugës, në dalje të Lezhës, kishte shumë shtëpi 2–3 katëshe në ndërtim dhe diplomati më pyeti i habitur:
“Kreshnik, a ka minoritet amerikan në Shqipëri?”
I habitur buzëqesha dhe i thashë:
“Jo, aspak. Por nga të lindi ky mendim?”
Ai ktheu kokën nga dritarja e makinës dhe më tha:
“Po ç’janë gjithë këta flamuj amerikanë në majat e çative?”
Më zuri e qeshura dhe fillova t’i shpjegoja fenomenin e çuditshëm shqiptar:
“Kur dikush ndërton pa leje ose zapton tokën e tjetrit, shumë shqiptarë vendosin flamuj amerikanë ose flamuj bardheblu të Partisë Demokratike në pushtet. Në këtë mënyrë nuk afrohet policia ndërtimore.”
Nga ajo periudhë kanë kaluar 30 vjet dhe Partia Demokratike ka ndërruar disa flamuj:
– flamuj amerikanë
– flamuj të NATO-s
– flamuj të BE-së
– flamuj gjermanë
– flamuj grekë
PD erdhi në politikë si e djathtë dhe konservatore, por vetëm e tillë nuk është, sepse nuk ua ktheu pronat pronarëve, por mbajti krahun e zaptuesve dhe nuk mbrojti as sipermarrësit vendas dhe as çështjen kombëtare.
PD erdhi në pushtet si parti sovraniste, që prej 35 vitesh shtiret sikur nuk pyet për të huajt dhe kritikon ambasadorët, por në thelb është më internacionaliste se PS.
Sali Berisha ka demonstruar luhatje pa integritet në raportet ndërkombëtare dhe sot është në listën e zezë të disa shteteve:
– mik dhe armik me Amerikën
– mik dhe armik me Britaninë e Madhe
– mik dhe armik me Gjermaninë
– mik dhe armik me Greqinë
Kulmi i dyfytyrësisë ishte dje. Zhgënjimi nga Donald Trump, i cili refuzoi të heqë “non grata”-n e Berishës, e detyroi këtë të fundit të urdhërojë heqjen e flamujve amerikanë nga protesta dhe ngritjen e flamujve gjermanë.
Pasi mashtroi militantët dy vjet që Trumpin e ka mik dhe që ai do e sjell në pushtet, tani i duhet një gënjeshtër e rradhës, që Gjermania do e rrëzoj qeverinën dhe është aleate e PD.
I duhet ta shtyjë nja dy vjet me përrallën e mbështetjes gjermane.
Aq i papërshtatshëm ishte përdorimi i flamurit gjerman, sa ambasada gjermane reagoi menjëherë me një deklaratë kundër përdorimit të tij për të legjitimuar dhunën në institucione.
Protesta e radhës mund të ketë flamuj të tjerë nga e gjithë bota, por i vetmi shtet që mund t’ia lejojë përdorimin e flamurit të tij mbetet Greqia, e cila shihet si mbështetëse e lobimit pro Berishës në Europë.
Flamurin grek ai mund ta valëvisë jo vetëm për ngjyrat e ngjashme bardheblu me flamurin e PD-së, por edhe si “shpërblim” për një sërë çështjesh të debatuara në raportet dypalëshe.
Fatmirësisht, çdo shqiptar mund ta mbajë flamurin amerikan në çati apo flamurin gjerman në stadium, por jo ta përdorë atë për manipulim politik në protesta.
“Nacionalisti” me më shumë flamuj të huaj është kulmi i sharlatanizmit politik.
Koha kur ndërtohet një shtëpi pa leje me flamurë amerikan ka perë duar.
Siç paralajmëronte Bertolt Brecht, liderë të caktuar ngrihen duke mashtruar turmat dhe ndryshuar maskat apo aleancat sipas situatës dhe interesit familjar.
