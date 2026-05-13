PTHP: Prokurori Publik nuk mund ta ndalojë dikë që ta marrë atë në telefon
Prokuroria thotë se Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë nuk mund ta pengojë dikë që ta marrë atë në telefon.
“Dje, për herë të parë, kryeministri e telefonoi atë në telefon, por në asnjë moment të bisedës ai nuk diskutoi detajet e një rasti specifik, përfshirë rastin për të cilin ju po tregoni interes. Kur u pyet nga Kryeministri, atij iu tha e njëjta gjë që u njoftua publikisht nga prokuroria në media dje, se rasti nuk i është referuar prokurorisë republikane dhe se prokurori publik i shtetit ka mësuar për vendimin pasi është marrë.
Prokurori publik në fjalë nga Prokuroria Publik vendos në mënyrë të pavarur. Domethënë, sipas nenit 3 të Ligjit për Prokurorinë Publike, prokuroria është e organizuar sipas parimeve të hierarkisë dhe nënshtrimit, por respektimi i këtyre parimeve nuk duhet të rrezikojë pavarësinë dhe përgjegjësinë e secilit prokuror publik në kryerjen e funksionit të tij.
Secili është i detyruar të respektojë pavarësinë e garantuar kushtetuese të Prokurorisë Publike”, thotë nga PTHP./Telegrafi/
